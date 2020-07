Fernanda Vives increpó a un pedófilo que apareció en las redes de su hija de 9 años: “Enfermo y lacra"

Las alarmas se encendieron en la casa de Fernanda Vives, cuando la ex vedette advirtió que su hija Brisa, de 9 años, estaba siendo acosada durante un vivo que la nena realizó en Instagram.

La pareja de Sebastián Cobelli no dudó en participar de la transmisión e increpar al hombre que le había dedicado a la menor un aberrante y fuerte comentario de índole sexual.

Rápidamente, Vives ingresó al cuarto de Brisa y bloqueó al sujeto. "Hola, acá vino la mamá. Voy a bloquear a una persona que, si me ayudan entre todos, hizo un comentario muy, muy malo. Vos, Bri, no lo leas. Habría que denunciarlo, yo lo voy a hacer en mi Instagram también porque la mamá está mirando todo”, dijo la ex modelo durante la transmisión de su hija.

Y agregó: “A ver si me ayudan para que los chicos puedan seguir teniendo la libertad de hacer un vivo, como lo está haciendo Brisa, con mucho respeto... Y no hablo más porque estoy muy enojada".

Al mismo tiempo, furiosa por la situación, aprovechó para compartir del desagradable momento y hacer un contundente descargo para prevenir que esto vuelva a ocurrir.

En su relato, Vives explicó que tanto ella, como Cobelli, busca darle mayores libertades a su hija de 9 años (sobre todo durante la cuarentena), siempre bajo su supervisión. “Lamentablemente ,hoy tuvo un comentario (andá a saber de quién) muy, pero muy desafortunado, y gracias a Dios nosotros estábamos atentos mirando todo”, explicó, sumando el desagradable posteo.

Y sumó: Acá les dejo este posteo donde nos damos cuenta que este enfermo, pedófilo de mierda, le escribía y si corrés con el mouse vas a ver el comentario exacto que le hizo a mi hija y por qué mi enojo. Ya lo denunciamos y quiero agradecerles a todos ustedes que también lo hicieron. Me gustaría que se terminen estas cosas en las redes sociales”.

Para la ex vedette, las plataformas tendrían que exigir DNI o algún tipo de documentación para cada cuenta particular. “Así́ se terminan los cagones de mierda que se hacen cuentas para estas cosas o para descargar toda la mierda que tienen adentro. Tenemos que poner más el foco en las redes sociales, ya que están creciendo de una forma incontrolable”, detalló.

Y cerró: “La solución no es que un niño no pueda usar el celular, la solución está en tener redes sociales controladas como un documento de identidad, porque por medio de las redes sociales podemos hacer mucho daño también. Mi hija va a seguir usando sus redes y nosotros estaremos ahí́ siempre que ella lo necesite. Cuidemos a nuestros hijos de estas lacras”.