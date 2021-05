Fernanda Vives se sumó a la lista de famosos vacunados contra el COVID: "Soy de riesgo"

Fernanda Vives se sumó este miércoles a la lista de famosos vacunados contra el coronavirus y rápidamente fueron varios los seguidores que la acusaron de integrar la lista "VIP" de personas que ya fueron inoculadas por la enfermedad. Lo cierto es que la ex vedette, lejos de recibir algún guiño político, se anotó por sus propios medios a mediados de marzo y recibió la citación debido a su condición de asmática.

Según explicó, en un principio, debía presentarse el jueves 20 de mayo para recibir la primera dosis de la Sputnik V, pero tuvo que postergar la citación a este miércoles debido a que previamente ya había sido vacunada contra la gripe. "Me llegó para dármela el jueves pasado, pero como me había dado la de la gripe tuve que esperar. Hay que esperar 15 días entre una vacuna y la otra", explicó.

De acuerdo con sus dichos, se presentó una semana después de haber sido citada para recibir la vacuna rusa, explicó por qué se ausentó y recibió "sin ningún tipo de inconveniente" la inoculación. Cabe recordar que más de 650.000 vacunas de AstraZeneca arribaron esta mañana al país y una nueva partida de dosis de Sputnik V llegó esta tarde, para sumar más de un millón de vacunas al plan de inmunización desarrollado por el Gobierno Nacional.

A través de sus historias de Instagram, la pareja de Sebastián Cobelli recordó que se anotó en el mes de marzo cuando finalizaron sus vacaciones en la Costa, por recomendación de una de sus amigas. "Soy de riesgo. ¡Soy asmática! Cuando te inscribís para recibir la vacuna, ponés que tenés problemas de salud, en mi caso respiratorios, y se considera que sos de riesgo", detalló, consultada por sus seguidores sobre cómo había accedido a la vacuna.

En esa línea, Vives también resaltó que no es una "vacunada VIP", remarcó que se "anotó como cualquiera" y aclaró: "No me pidieron nada (sobre algún certificado que corrobore que efectivamente sufre de asma). Pero yo sí llevé todo. Llevé mi historia clínica, donde figura que soy asmática, pero la verdad es que no me pidieron nada".

Esta última aclaración de la ex vedette llega en el momento donde decenas de personas se hicieron pasar por personal de salud o pacientes de riesgo, cuando no los eran, para acceder a la vacuna. "Si son de riesgo, se tienen que anotar porque la vacuna es nuestra. Yo soy de riesgo y me llegó, pero me alegraría que a todas las personas de riesgo, y que no lo son, puedan estar vacunadas. Pero sabemos que en este país va todo muy lento", concluyó.

La última aparición mediática de Fernanda Vives ocurrió en julio del 2020, en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En aquella oportunidad, advirtió que su hija Brisa, de 10 años, estaba siendo acosada durante un vivo que la nena realizó en Instagram y no dudó en participar de la transmisión e increpar al hombre que le había dedicado a la menor un aberrante y fuerte comentario de índole sexual.

Un mes después, Vives volvió a recurrir a la red social y contó que a pesar de las denuncias que realizaron ella, sus seguidores y de la repercusión que tuvo el hecho en los medios, Instagram no dio de baja la cuenta en cuestión. “Determinamos que es probable que esta cuenta no incumpla nuestras normas comunitarias. Si crees que cometimos un error, repórtala de nuevo", fue el mensaje que recibió de la red social de Facebook.

Pero eso no fue todo. La ex vedette también reveló la conversación privada que mantuvo con el usuario, quien hasta le envió un audio insultándola. “Este hijo de mil puta (y también me expreso como quiero ‘señor Instagram’) ahora me amenaza y me escribe a mi Instagram personal y también me mandó un audio”, contó.

En la conversación se puede leer que ella le aseguró al pedófilo que lo va a encontrar y que ya hay “organizaciones gubernamentales y de ciberdelitos” trabajando en el tema. Al usuario no pareció importarle. Se rió, la insultó y le contestó: “Dejaron en libertad a violadores y me van a meter preso por un comentario pedorro… No me hagas reír”.