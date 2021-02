Fernando Burlando, tras el accidente jugando al polo: tres costillas rotas y una contusión pulmonar

El abogado Fernando Burlando debió ser trasladado ayer de urgencia a un hospital de La Plata luego de sufrir un accidente durante un partido de polo. El abogado estaba jugando con amigos cuando perdió el control, se cayó del caballo, el animal lo golpeó y le ocasionó heridas múltiples. El accidente ocurrió en el country Haras del Sur 4, ubicado en la zona de la ruta 2.

"Se accidentó Fernando Burlando jugando al polo. Estaba Barby Franco con él. Está internado en La Plata esperando el resultado de la tomografía. Gracias a Dios no es grave", publicó la periodista Marcela Tauro en su cuenta de Instagram, junto a una instantánea donde se lo ve al letrado en el suelo tras el accidente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por su parte, Daniel Ambrosino en El show de los Escandalones enseñó el parte médico que emitieron desde el Instituto Médico Platense. “El paciente Fernando Burlando ingresó a nuestra institución en el día de hoy en horas del mediodía presentando politraumatismo, producto de la caída de un caballo en el contexto de un partido de polo”, expresa el comunicado.

“Se realizaron los estudios de rigor en estos casos diagnosticándose fractura de los arcos posteriores de la 8va, 9na y 10ma costillas y mínima contusión pulmonar", explica el documento. "Está estable clínicamente, sin requerimiento de oxígeno, con analgesia intravenosa y controles generales", agrega. Finalmente, los médicos determinaron que el abogado deberá permanecer internado por 24 horas para evaluar cómo evoluciona.

Burlando, de 56 años, es un gran amante de los caballos y asiduo jugar de polo. En sus redes frecuentemente comparte videos y fotografías practicando el deporte o simplemente pasando sus ratos libres con los equinos.

Según indicaron desde el entorno de Burlando, el se encontraba jugando un encuentro junto a un grupo de amigos cuando de un momento se cayó de su ejemplar. “Cayó en medio del partido y fue la yegua el que lo terminó pisando”, precisaron.

El abogado grabó un video desde la internación que le envió a sus amigos. "Este es el sexto intento de video, filmado por tu señora. No tengo nada. Me quisieron romper la casaca y no los dejé, porque volvemos. Estoy impecable, negrito", le aseguró.