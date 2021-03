Fernando Iglesias usó su nombre de manera despectiva y Piñón Fijo contraatacó: "Háblenme de payasadas"

Los internautas fueron testigos este lunes de un inusual y hasta curioso cruce entre Piñón Fijo y el diputado Fernando Iglesias a raíz de un tuit que la legisladora porteña Ofelia Fernández publicó en relación a los incendios en la Patagonia. “La comarca completamente en llamas, es trágico. Urgente apagar el fuego: Alberto mandó brigadistas, a Arcioni parece no importarle. Pero después hay que pensar y resolver cómo desarticular la primacía de la especulación económica por sobre el cuidado de los recursos naturales”, rezaba el mensaje que Fernández colgó en las redes sociales y que rápidamente se ganó la respuesta del mediático político.

Ni lento ni perezoso, Iglesias decidió comentar el mensaje de la legisladora y la llamó “Piñón Fijo”, como forma despectiva. Este comentario no pasó desapercibido por el artista cordobés, quien al leer su nombre contraatacó: “La cifra más certera de un político que ha colaborado eficazmente a la transformación del mundo real gestionando vía TW. Háblenme de payasadas”, escribió el conductor infantil.

Junto a su mensaje, Piñón Fijo compartió un informe de gestión 2020 que resumía: “7 proyectos de ley - 39 proyectos generales- 152 acompañamientos 18 sesiones - 77 votaciones - 66 reuniones de comisión - 4 reuniones presidiendo la Comisión del Mercosur - 5 denuncias penales - 2 denuncias internacionales”. Molesto, el diputado de Cambiemos redobló la apuesta y disparó: ”Aguante la Payasa Filomena”, en alusión al personaje interpretado por Nina Lenze.

Lenze pertenece a la agrupación infantil “Vuelta Canela” que en el marco del Día de la Niñez participó de una de las conferencias de prensa que, en agosto, brindó el ministerio de Salud para referirse al avance del coronavirus en la Argentina. Al leer esta provocación, Piñón Fijo volvió a responder, esta vez un poco más molesto: “Bueno, yo estaba reprimiendo chistes malos! Pero ya que estamos... se ve que su pasado en el vóley lo tiene muy atado a las redes! (Chiste malo, aclaré)”.

Al ser consultado sobre qué opinaba de la gestión del Gobierno, el payaso de El Trece había dejado de lado los eufemismos y se mostró crítico para trazar su análisis durante el gobierno de Cambiemos. "Creo que hay modelos de país, que está totalmente probado y comprobado, que no funcionan para la mayoría de la gente, eso no lo digo yo y no hay que ser ni economista, ni politólogo", había dicho en junio de 2019.

Y agregó: "Yo tengo 30 años de payaso, pero adentro transcurren 53 de ciudadano. Así que un par de crisis de neoliberalismo las tengo vividas. Noto que hace un tiempo había mucha gente humilde que iba por primera vez al teatro y a esa gente no la veo ahora, porque creo que es porque el neoliberalismo no derrama, derrama miseria", agregó el popular payaso cordobés.

Las palabras de Piñón Fijo se produjeron en el contexto de una encuesta realizada por C5N entre actores y periodistas el día de la entrega de los premios Martín Fierro. “Presidente, cuando sienta que la desigualdad abruma, por las decisiones difíciles, por los egoísmos parciales, trate de ser humano. Trate de mirarse al espejo buscar y rebuscar dónde está el bien común. No permita que los poderes lo obliguen a tomar decisiones prolijas en los papeles y lapidarias en las realidades. Cuando digo realidades, me refiero a las cotidianas, a las vulnerables, a las infancias y ancianidades por ej”, decía el tema que le dedicó a los niños el año pasado, en plena pandemia.