Feroz cruce entre Ojeda y Villafañe: chicanas, pases de factura y amenazas de juicio

Días atrás, Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante legal de Dieguito Fernando Maradona, acusó a Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe de estar involucradas en el faltante de dos millones de dólares de una cuenta de Diego Armando Maradona en Suiza. Además, el letrado afirmó que la ex ganadora de MasterChef tiene una relación con Sebastián Baglietto, encargado de administrar la herencia del astro mundial. "Las cosas que no se hicieron fueron por un pedido de Claudia a Baglietto. Ella es amiga y socia de Gabriela Galaretto, la pareja del administrador", había dicho el abogado en diálogo con Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial.

La mamá de Dalma y Gianinna recogió el guante, irrumpió una entrevista que la mayor de sus hijas le estaba dando a Ángel de Brito y disparó: “Me da mucha bronca todo esto. Casi rompo la tele de la bronca cuando lo vi. Voy a tratar de resolver todo en la justicia. Lo que diga de mí que lo demuestre, que me diga de dónde lo sacó. Me acusan siempre a mi porque no hablo. Al no salir a contestar deben pensar ‘vamos a echarle la culpa a Claudia, total no contesta’”.

La empresaria se sorprendió de los dichos de Baudry cuando todos los herederos estuvieron de acuerdo con la contratación de Sebastián Baglietto como administrador. Incluso contó que le mandó un mensaje hace un tiempo agradeciéndole por recibirlo, que él estaba para sumar y no para restar. De hecho, contó que le escribió a la pareja de Ojeda y le preguntó de dónde había sacado la información de que ella había sido la responsable del dinero faltante.

En ese sentido, le dijo que iba a tener que demostrarlo en la Justicia. "Mario, necesito saber de dónde tenés esta información, quién te la dio porque vas a tener que demostrar cada palabra que dijiste contra mí. No me contestó y le copié el mensaje donde me dice que está para sumar y no para restar”, añadió y sostuvo que ella es de las pocas personas que soportan un archivo, ya que jamás habló mal del padre de sus hijas: “No creo que muchos puedan hacer lo mismo”.

Lo cierto es que este lunes, Verónica Ojeda salió ofuscada a responderle a todos: habló de los supuestos 80 mil dólares que Dalma y Gianinna habrían cobrado luego de que Boca Juniors le ganara al Barcelona la Maradona Cup en Arabia Saudita, a donde viajaron junto a Claudia Villafañe; de los ADN de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola; de la manera despectiva que las hijas de Villafañe tratan a su hermano Dieguito Fernando, del escándalo en los Martin Fierro y de los negocios que aparentemente las hermanas cierran a espaldas del resto de los herederos.

También explicó que para hacer negocios con la firma de Maradona tiene que haber mayoría, en este caso tres de los cinco herederos deben estar de acuerdo. En el caso de que sean tres solamente los que firmen, las ganancias del acuerdo -según Ojeda- le corresponderían a los herederos que acordaron con la empresa dejando de lado al resto. Como si esto fuera poco, también mantuvo un intenso cruce con Villafañe que dio que hablar.

Las frases más importantes del descargo de Ojeda en Argenzuela

La relación de los herederos de Maradona

Que yo sepa somos medios amigotes que hablamos todos los días y armamos todos los programas. Y te armé este programa hoy, el viernes, el jueves y mañana también te tengo que armar el programa, Jorge. Acordate de llamarme temprano.

No, no está mal hablar de ruptura entre los herederos. Hubo un encuentro de los cinco herederos, obviamente yo en representación de Dieguito Fernando, en la famosa baulera donde estaban las cosas de Diego. Dieguito no iba a ir porque fue un momento difícil de afrontar, hasta a mi me hizo mal entrar a ese lugar. Estaba hasta la señora Claudia Villafañe.

Hablamos muy bien, correctamente, fue muy armonioso, dividimos las cosas como se debía y hablamos sobre la empresa Maradona. Diego ya no está más y hay una empresa a la que hay que cuidar. Sino la cuidan los herederos, los hijos o como la quiera llamar, los demás vivos se hacen millonarios. Si no tiramos todos para el mismo lugar, estamos en el horno. Eso fue lo que hablamos en realidad, pero la verdad es que duró muy poco.

Nos hemos enterado, y no estamos mintiendo en nada, las cosas que dijo Dalma Maradona. Todo lo que dijo Baudry en representación de Dieguito, porque es su abogado aparte de mi pareja, no es mentira. tenemos los fallos y los papeles para representar. Me sorprendió contratos de ellas en el exterior. Por ejemplo, un contrato de un vino muy prestigioso en Europa que esta firmado desde hace un año y no sabíamos absolutamente nada. Que no contesten ellas que pasó con eso.

Con Junior y Jana estamos en constante comunicación preguntándonos qué pasó con esto. Las únicas que firmaron fueron ellas dos (por Dalma y Gianinna), pero sino firmamos los cinco no se hace ese negocio. Y así un montón de cosas, tengo los papeles y constancia de esas cosas. No hablo pavadas como dice Dalma, son cosas reales que debemos tratar de solucionar.

La empresa no tiene nada que ver con esto, ella fueron firmados y no les importó nada. El vino lleva el nombre de Diego, supuestamente no se firmó aún. Ellas sí firmaron, pero nosotros no.

Nosotros no sabíamos absolutamente anda y nos enteramos por la empresa del vino, que llamó a los abogados de los herederos para preguntar cómo estaba la situación. Los únicos que pueden hacer negocios con la marca Maradona son sus herederos o hijos. Diego Fernando, Junior, Jana, Dalma y Gianinna. Diego dolorosamente no está más y acá hay una empresa a la que hay que cuidar porque es la empresa de ellos.

Los supuestos 80 mil dólares que recibieron Dalma y Gianinna en Arabia Saudita

Lo de Arabia Saudita también lo quiero aclarar. Con Turki Al-Sheikh , un jeque árabe que armó todo lo que fue el partido, tuve una entrevista, junto con Dieguito, y de hecho él hasta hizo retuit de aquella nota con él. Él invitó a Dieguito, pero dijimos que no porque en ese momento estaban los ADN de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola y para mi eran prioridad. No quería que esté solo el ADN de Diego y quería que estuviera el de Dieguito.

un jeque árabe que armó todo lo que fue el partido, tuve una entrevista, junto con Dieguito, y de hecho él hasta hizo retuit de aquella nota con él. Él invitó a Dieguito, pero dijimos que no porque en ese momento estaban los ADN de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola y para mi eran prioridad. No quería que esté solo el ADN de Diego y quería que estuviera el de Dieguito. Hay personas que también dijeron que iban a ir a hacerse el ADN y no fueron. Yo cumplí, les dije que iba a estar ese día, lo preparé a mi hijo y estuvimos en los Juzgados de La Plata. Hasta a mi me pincharon para la prueba de ADN. Sobre ese día puntual (del partido) a todos los herederos les ofrecieron un dinero, pero no el dinero aparte que nos enteramos. Yo no quise ese dinero, firmé que no quise acceder a ese dinero, para mí era una falta de respeto y no estaba bien cobrar.

Había gente desubicada y que nada tenía que ver. estaba la mujer del desagradable este, Sebastián Baglietto . Para mi es un desagradable, muy asqueroso y soberbio. Es verdad que firmamos todos al principio para que él sea el administrador ¡provisorio! en ese momento en el tema Maradona. Pero una cosa llevó a la otra y siguió quedándose hasta que hace dos años que estamos con Baglietto.

. Para mi es un desagradable, muy asqueroso y soberbio. Es verdad que firmamos todos al principio para que él sea el administrador ¡provisorio! en ese momento en el tema Maradona. Pero una cosa llevó a la otra y siguió quedándose hasta que hace dos años que estamos con Baglietto. Por mí que se vaya ya, no quiero que ni esté. No me gusta como trabaja y maneja las cosas. Se lo dije en persona. No me importa quién sea, se lo digo en la cara. Le dije que no me gustaba ni un poquito, ni él ni su mujer. Estar arriba del palco, pudiendo haber estado Junior o algún otro hijo, estaba la mujer de Baglietto en Arabia Saudita. Después aclararon que estaban haciendo un reality con Dalma por Europa y por eso fue.

Estaban los sobrinos y la mujer de Lalo. ¿Y los hijos? ¿Dónde estaban? ¿Junior? ¿Janna? Yo no quise ir, pero porque no invitaron a Junior. Lo llamé a Junior, me dijo que estaba en Italia y que no lo habían invitado. Que no le habían dicho nada.

La forma despectiva en la que Dalma trata a Dieguito Fernando

Dieguito llamó a Dalma, pero la verdad es que al día de hoy que me arrepiento. Dieguito la llamó para mandarle un beso a Azul, su sobrina, y no le contestó porque dijo que tuvo transfusión de sangre y que se yo. Chicos, tuve triple transfusión de sangre con lo de Lotocki y yo al otro día, salí caminando a mi casa y podía hablar con mi familia tranquilamente.

Y cuando hablé con Dalma, no fue ese día. Como pudo haber contestado a las amigas, que no sabía cómo decirle que no fueran a la casa, tranquilamente podría haberle contestado a su hermanito. Eso ya se rompió, ya está. De mi parte se rompió lamentable y dolorosamente. Cuando sea grande, Dieguito decidirá. No voy a forzar absolutamente nada y menos que mi hijo pida amor, porque amor tiene un montón.

Que en las cámaras digan "el nene" en vez de "mi hermano". El nene se llama Dieguito Fernando Maradona, ¡sábelo Dalma Maradona!. El nene le dicen al hermano, dejáte de joder. Se hacen las pobrecitas por la transfusión de sangre. ¿No podés agarrar el teléfono y decirle no puedo hablarte? Te habla tu hermano de 9 años, no le podés decir "hola, ¿cómo estás?" ¡Es tu hermano de 9 años! ¿Tan difícil se te hace? A mi no me gusta que hablen despectivamente de mi hijo, el nene tiene nombre y apellido.

Sobre el fuck you de Dieguito Fernando

¿Cuál es el problema del fuck you de Dieguito Fernando? Tiene 9 años y es un niño adolescente que es tremendo. Es Diego papá en chiquitito. Es peleador, re dado, re chispita. Le preguntaron a Claudia Villafañe qué le parecía lo del fuck you y ella dijo "cada uno cría a sus hijos como quiere". ¿Me está cargando?

Ella, que cuando estaba haciendo un móvil con vos en Mar del Plata, había un sol de la ostia y se me había corrido todo el maquillaje, se pusieron junto con el hijo de Gianinna haciéndome burlas poniéndose bigotes. No me interesa lo que ellas piensen, me tienen sin cuidado.

Como ellas dicen, nosotras tres somos uno. Junior, Janna y Dieguito Fernando son uno. ¡La mayoría! Sino pregúntenle qué pasó a Junior en los Martín Fierro en Telefe. Junior hizo una nota y pidió que si no le pedían perdón a su hermano por lo sucedido en los Martin Fierrro, él no iba a dejar que expongan la nota.

Las promesas incumplidas en los Martin Fierro de Telefe

¿Qué pasó en los Martin Fierro? A mi me dijeron una cosa, que Dieguito, y tengo los chats de esa persona, once y pico esté listo porque iba a subir al escenario. De hecho, hasta Claudia me había llamado dos días antes diciéndome que Dalma y Ganinna no estaban invitadas y hablamos cordialmente y dijimos "por qué no suben Dieguito y Benjamín".

La idea estaba. Claudia pasó tres veces por al lado mío, pero jura y perjura que no me vio. En el Martín Fierro el único Maradona presente era Dieguito Fernando. Que salga Claudia a aclarar, no le tengo miedo ni a ella ni a sus hijas. Que salga la Claudia que todos conocemos detrás de cámara, no la de MasterChef.

El cruce entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda

Claudia: -Estoy en la calle, pero me están llamando amigas para decirme que Verónica está diciendo cosas que saben no son verdad. Entonces, me gustaría saber qué está diciendo para que le pueda contestar.....

Verónica: -¡Ya empezamos mal, Claudia! Ya estás mintiendo, sos la María Teresa de Calcuta siempre. Nunca hacés nada, todo bien y todo bárbaro....

Claudia: -Pero te estoy preguntando....

Verónica: -Si desde el primer momento decís es mentira, ya está. Si sabemos que no es así, aparte los papeles están acá y lo tienen los ¡cinco! abogados.

Claudia: -Cuando los chicos estuvieron repartiendo las cosas, estuvimos juntas y estaba todo bien con todos los abogados y Baglietto. ¿No sé qué pasó ahora? No sé por qué ahora surgió este lío y salió Mario a hablar. Yo le escribí a Mario y no me contestó. Dijo que yo cobré, como Dalma y Gianinna, 80 mil dólares en Arabia. Quiero que me lo demuestre porque ya le pedí a Burlando una mediación...

Verónica: -Me encantaría que cuentes lo de los vinos en Europa. ¿Qué pasó?

Claudia: -A mi me contactaron y le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. No firmaron ninguno, solo lo hicieron Dalma y Gianinna. Nadie cobró un peso y ahora van a viajar ustedes.

Verónica: -Pero ustedes lo firmaron hace un año atrás.

Claudia: -No, no hace un año Verónica. No importa cuándo se firmó...

Verónica: -¿Cómo que no importa? Si el negocio es para los cinco herederos...

Claudia: -Pero yo te lo conté ese día, Verónica.

Verónica: -Pero de los vinos vos nunca me contaste, perdoname. Lo púnico que te pregunté es qué se sabe del Mundial y me dijiste que no sabías nada.

Claudia: -Yo no puedo hacer nada sola porque a mi no me corresponde. En cuanto me llega un negocio se lo paso a las personas que lo tienen que resolver, no yo.

Verónica: -De hecho me dijiste "tengo un montón de negocios para hacer" en el Mundial.

Claudia: - Claudio, porque la gente me llama a mí para los negocios y yo se lo paso a los abogados. No lo resuelvo yo porque no soy quién, no tengo ese poder y ese permiso.

Verónica: -¿Y por qué firmaron Dalma y Gianinna antes que nosotros?

Claudia: -Porque no quisieron firmar los demás, Verónica. Igual eso se resuelve porque los chicos no cobraron y ustedes van a viajar ahora Italia para juntarse con ese señor.

Verónica: -Pero si no nos queda otra alternativa, Claudia.

Claudia-: Pueden firmarlo igual sin viajar, como lo hicieron las chicas. ¿Por qué tienen que viajar?

Verónica: -Porque queremos ver qué realmente firmaron y hablar con ellos cara a cara como ustedes hicieron también.

Claudia: -No, nadie habló porque nadie viajó.

Verónica: -Ustedes fueron allá, estuvieron allá, estuvieron en Eruopa, se contactaron con la gente de la marca.

Claudia: -No, Verónica. Es mentira. No inventés. Nadie viajó a Europa, vas a tener que comprobar todo eso....

Verónica: -Si, en la Justicia. Vamos todos, con Burlando y con todos. Me cansa que sean tan hipócritas, que se hagan las buenas y no son nada buenas. Estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y no sean realmente lo que son.

Claudia: -Después me decís que sos caliente y que decís cosas que después te arrepentís.

Verónica: -Me acuerdo y me recontra acuerdo de todo. me acuerdo de cuando te pusiste los bigotes en mar del Plata cargándome con tus hijas.

Claudia: -No vayamos a lo viejo porque dijimos de lo viejo no íbamos a hablar. Vos trucaste fotos de Gianinna con mi pareja que eran mentira y que sabés que trucaste. Y yo no digo nada.

Verónica: -¿Vos sabés que yo la truqué?

Claudia: -Tengo el mensaje del teléfono al que le mandabas a Diego que decía "Dieguito"

Verónica: -Bueno, vamos a comprobarlo. Así como un montón de cosas. Conmigo no, porque vas a chocar con un hierro grande. Y mi hijo se llama Dieguito Fernando Maradona y no "el nene".

Claudia: -No me digas así porque yo, cuando me preguntan sobre el nene y de vos, hablo respetuosamente. Lo de los 80 mil dólares es mentira. ni 30. ni 20 ni nada. No cobré un peso y quiero que me lo demuestren. Lo juro por mis nietos.