Feroz intercambio de amenazas e insultos entre Nannis y Caniggia: "¡Vas a terminar muerta!"

Una vez más, Mariana Nannis volvió a dar a conocer públicamente algunos mensajes que intercambió en las últimas horas con su ex marido, Claudio Paul Caniggia. A través de su nueva cuenta de Instagram, la mediática aseguró que el ex delantero se hace pasar por el usuario Pedro77777yu para insultarla, agredirla y amenazarla por mensajes privados.

Por ejemplo, en una de las capturas que compartió Nannis, CPC (tal y como ella llama al padre de sus hijos) la amenaza para que deje de hablar en los medios. "Te estás metiendo en quilombos. Cortala con esta locura. Te voy a denunciar”, se puede leer.

En otras imágenes, el supuesto Caniggia asegura que la enviará presa y que no descansará hasta declararla insana. “Sigue escribiendo y ni le contesté un mensaje. Es un psicópata”, señaló al compartir una de las capturas que decía: “Nadie te toma en serio ni a vos ni a los chicos. Hacen el ridículo".

En otro de los párrafos, el ex jugador de la Selección menciona en los chats a Valeria, la supuesta hija de Axel, nieta de ambos: “Si Vale habla, estás hasta las pelotas”, sostiene, mientras que Nannis de forma contundente dispara: “Andá a comerte un macho en vez de escribirme. No sabés la info que me llegó con fotos. Estás al horno, Claudio Paul. Al hornooooo".

“Nadie te va a creer, toda la prensa sabe que estás loca. Sofía (Bonelli, su actual pareja) se defendió de tus locuras”, sigue el supuesto usuario trucho de Caniggia, a lo que Nannis responde: “52 años y tan pelotudo. No te das cuenta que lo único que quiere es hacerse famosa, por eso habla con la prensa. Si no estaría calladita la boca. Hizo todo público para que la conozcan”.

Y sigue: “Pensá un poco, ¿o la droga te quemó todas las neuronas? ¿Querés que cuente lo que te jode en serio?”. En ese momento, Caniggia le pide que no la meta más a Charlotte en esto y agrega, con cierto fastidio: “No la metas a Charlotte que ya bastante la enfermaste. Estás loca y enferma. Ya enfermaste a los chicos. Vas a terminar muerta”.

A través de sus redes sociales, y tomando de ejemplo esta última mención, Nannis afirmó que su ex la “amenaza de muerte" e involucró al actual abogado del "Pájaro", Fernando Burlando: "Que conste y que esto quede, si me pasa algo es por este tipo y el mafioso de (Fernando) Burlando y todos los que hacen negocios con mi marido. Son mafia”.

En otra captura de chat, Caniggia sostiene que sus hijos están de su lado y que lo apoyan. “A vos te dicen todo que sí pero ellos me apoyan y vos lo sabés pelotuda”. A lo que, furiosa, Nannis le responde: “Andá a ser feliz con tu puta. Si fueras tan feliz no me estarías escribiendo. No hay droga que te haga borrar toda la mierda que nos hiciste a tu familia 30 años”. “Esa es tu bronca, que yo soy feliz. Andá a coger a ver si te calmás”, cierra él.

Al final, ambos se despiden con un intenso intercambio de saludos: “Chau enferma mental”, escribió Claudio Paul. Mientras que Nannis, sentenció: “Chau drogadicto”. Esta tarde, el abogado de Mariana Nannis dio a conocer en el programa El Diario de Mariana que la mediática decidió ponerle un bozal legal a su hijo, Axel, para “proteger” a su nieta y así evitar que cuente "la verdad" que había prometido días atrás.