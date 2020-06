Feroz interna en Bake Off: fraude, CV truchado y los audios secretos de los participantes

¿Hay fraude en Bake Off Argentina? Al parecer una de las participantes tendría un curso de cocina realizado, algo que estaba prohibido para poder participar del reality que es lo más visto de la televisión argentina. Se trata de Samanta Casais, una de las semifinalistas del programa, que según se filtró en las redes sociales habría realizado un curso de cocina en el año 2010.

Cabe recordar que las reglas del programa apuntan justamente a cocineros amateurs sin experiencia, ni estudios en el rubro. Pero además de sus estudios, Samanta habría trabajado en un conocido restaurante de San Telmo. Quien se encargó de difundir la noticia fue el periodista Ángel de Brito que compartió en sus redes la denuncia de uno de sus seguidores, en la que se muestra que la participante trabajó en ese restaurante y, además, estuvo como invitada en un noticiero.

Toda la situación hizo que incluso uno de los participantes del programa utilice su cuenta de Twitter para denunciar un fraude. “Emo sido enga niado”, tuiteó Damian, quien ante la polémica que se armó intentó arreglarla diciendo que se trababa de los pronósticos de lluvia que no se cumplieron.

Pero la polémica estuvo lejos de terminar ahí. Es que casi al mismo tiempo se filtraron diferentes audios de otra de las participantes, Agustina Guz, en donde cuenta cómo se dio toda la situación. “Está todo como muy revolucionado porque vos pensá que todo lo que salió de Sami hace que todo el programa parezca una mentira, y yo lo viví. Yo sé que no fue una mentira y todo lo que hicimos para estar ahí”, comienza la grabación que fue difundida por la cuenta @memesbakeoff y que le sería atribuido a Guz.

“El tema es que ayer ella nos hizo una videollamada a mí y a Damián, porque hacemos todo juntos. Nos hizo la videollamada diciéndonos que ella en Café San Juan solo sacaba las entradas, llorando, diciendo que no era pastelera, haciéndose la no sé qué, y yo 'pobre, la está pasando re mal'. Damián estaba atacándola y yo le decía que no haga leña del árbol caído. Y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería. Me llegan las fotos y el video en el que lo nombra, diciendo 'vayan a comprar mis postres'. O sea, y yo digo, ¿puedo ser tan estúpida de defender de seguir defendiendo a alguien que es indefendible?”, continua.

“En el medio, los que caen son los de la producción. Los de Turner la seleccionan y se quieren salvar todos. Entonces 'todos eran profesionales, arruinemos a todo el mundo, para que no caiga ella sola'. A mí me saltaron a bardear con que supuestamente era profesional, con un CV que armaron. Yo hice un curso en 2010 que no tiene un título oficial, se lo dije a la producción. Me bardearon en Twitter y lo contesté, ahora está todo el mundo bancándome. Es como 'revoleemos mie... para todo el mundo' por un quilombo de canales. Se están metiendo con nosotros cuando no tenemos nada que ver. Y lo de Samanta, no sé si es bol..., cínica o si los de la producción se están haciendo los bolu... y lo sabían y no nos dijeron nada. Es competencia desleal, Damián está sacado”, concluye el primero de los dos audios que se filtraron.

Al final de cuentas, ¿error de la producción a la hora del casting o fueron permisivos para inclinar la balanza?