Feroz interna en los pasillos de Telefe: bronca , chicanas y pelea de egos entre Flor Peña y Vero Lozano

En las últimas horas, comenzó a correr distintos rumores por los pasillos de Telefe sobre una feroz interna entre dos de sus figuras: Verónica Lozano y Florencia Peña. Según trascendió, las conductoras de Cortá por Lozano (Telefe, lunes a viernes a las 14.30) y Flor de Equipo (Telefe, lunes a viernes a las 11.30) no tendrían la mejor de las relaciones y el fastidio entre ambas se hace cada vez más evidente.

La fricción entre ambas aumentó después de que Lozano le manifestara a las autoridades del canal su enojo para con la actriz, luego de que ésta le ganara de mano a Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina. "Se viene alimentando en silencio una guerra que aquí ponemos en relieve. Florencia Peña versus Vero Lozano. Es una guerra más entre producciones que entre ellas", contó este martes Rodrigo Lussich.

Al parecer, la conductora de Cortá por Lozano estaría masticando bronca, no solo porque el equipo de Flor Peña le arrebata a los mejores invitados, sino también por el parecido que tiene el programa de la ex Casados con hijos al suyo. "Un día se hace personal sobre todo cuando una de las dos partes al aire dice 'me jode tal cosa'", agregó el periodista, recordando el día que Lozano hizo público su descontento por no poder entrevistar al ganador de La Voz.

De acuerdo a Lussich, Lozano "no pudo con su genio y dijo 'tenemos de invitado al ganador de La Voz Argentina' pero resulta que había sido invitado anteriormente por Florencia Peña. En un momento chocaron...". Cabe recordar que días atrás, Fran no solo se consagró vencedor del popular reality musical, sino que también al día siguiente se convirtió en padre primerizo: su pareja, Rocío, dio a luz al pequeño Ciro.

Enterados de esto, la producción de Flor Peña movió cielo y tierra para conseguir el testimonio del orgulloso papá- ¡Y lo logró! El equipo de Flor de equipo saludó al cantante, a su mujer y mostraron en vivo al bebé. Acompañada de Marcelo Polino, Flor Peña exprimió cada detalle de la vida de Fran, desde sus problemas con el habla, a su felicidad como padre y ganador de La Voz. No quedó un solo tema que tocar en vivo, para la alegría lo de los fans.

Esto, sin embargo, molestó, y mucho, a Lozano. Al parecer, la producción de Cortá por Lozano tenía todo preparado para que fuera allí donde Francisco hablara por primera vez, algo que no ocurrió. “Teníamos todo arreglado pero lo vimos a la mañana, así que ahora le tuvimos que encontrar otra rosca”, lanzó, furiosa la conductora. ¿Qué pasó? Fran apareció en su programa y charló con ella en vivo, aunque lo bueno había ocurrido ya en el programa vecino.

Actualmente, Lozano viene siendo presionada por las autoridades de Telefe, ya que no hay día en que no pierda contra el ciclo 100 argentinos dicen, programa que conduce Darío Barassi por canal Trece. "Le pagamos el pasaje a Francisco para que vaya a ver a su nene recién nacido. Hay que generar contenido. Porque teníamos algo arreglado pero lo vimos a la mañana y ahora le tenemos que encontrar otra rosca...", dijo Lozano en su pase con Germán Paoloski.

Cabe señalar que la conductora ya había anticipado que el campeón del certamen de canto estaría en Cortá por Lozano el martes 7. Si bien cumplió, antes le dio un móvil desde Córdoba a Flor de Equipo. "¿Saben cuando comenzó esto?. Cuando Flor Peña fue a reemplazar a Vero Lozano que estaba de viaje, ahí la probaron. Gustó y a partir de ahí se le armó un programa claramente como el que había conducido, que era el de Vero Lozano", contó Paula Varela,

Mientras que su compañera, Marcela Baños, concluyó: "Cuando hicieron el institucional del canal, recuerdo que primero apareció Susana Giménez, después Florencia y después recién Verónica. Me acuerdo que lo vi y me llamó la atención porque para mí Verónica es la estrella del canal y de golpe se coló Florencia y ahora este lío con la repartija de invitados y demás".

Vale aclarar que la actriz reemplazó durante un par de semanas a Lozano a comienzos de febrero del año pasado: recién el lunes 24 de febrero de 2020, Vero retomó su rol como conductora a cargo del magazine. Durante ese tiempo, Flor Peña tuvo como primer invitado especial a Marley, su amigo íntimo, y se ganó el visto bueno de los directivos del canal, los cuales más tarde le propusieron estar a cargo de un programa similar al de Lozano, pero a la mañana.