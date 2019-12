Feroz interna en “Polémica en el bar” por la furia de Viale contra Riquelme: “¿Quién sos?"

El paso de Juan Román Riquelme por el piso de “Intrusos” conmocionó no sólo a la televisión –fue lo más esperado y de lo más visto del día-, sino que también generó una revolución interna en América. Además de la decena de selectos invitados que pudieron ver el detrás de escena, no fueron pocos los periodistas que se acercaron para intentar robarle una segunda nota. Uno de ellos fue Mauro Viale, quien protagonizó un duro altercado con el futbolista.

Todo sucedió cuando Viale, acompañado por las cámaras de A24, aparecieron en el estudio al grito de “estamos en vivo” para dispersar a la multitud que rodeaba a Román. Fue entonces cuando el histórico periodista sujetó de un brazo al ex jugador y le manifestó, con palabras que no se llegaron a entender, que quería hacerle una nota. Al ver a Mauro, no le quedó otra que huir provocando la ira del veterano periodista: "Qué tipo tan desagradable", lanzó Viale. ¿Pero dónde se fue Román? El “último 10” se escapó y se encerró en el baño y los hinchas lo siguieron. Allí tuvo que seguir firmando camisetas y sacándose fotos.

Horas más tarde, el periodista volvió a quejarse de Riquelme desde la mesa de “Polémica en el bar”. “Es un guarango”, se quejó Viale, apoyado por “Chiche” Gelblung: “Te banco a muerte. Es un maleducado”. Atento a lo que decían sus compañeros, Flavio Azzaro se metió en la conversación y defendió al futbolista: “Entiendo tu ego, Mauro; y todos los tenemos. Pero te saludó y no quiso responderte. ¿No tiene la opción un protagonista de no querer hablar? ¿Por qué decís que es desagradable?”.

Azzaro : “¿Por qué te tiene que saludar a vos? ¿Por qué tenés un micrófono? ¿De dónde salió ese decreto? Ustedes se creen que son los dueños del mundo”.

: “¿Por qué te tiene que saludar a vos? ¿Por qué tenés un micrófono? ¿De dónde salió ese decreto? Ustedes se creen que son los dueños del mundo”. Mauro: “Vos no me conocés, estás planteando una rebeldía tonta. No me creo nada. Vos no me digas eso porque no me conocés. Si vos venís a hablar conmigo, yo te digo que no hablo y te pido disculpas”.

Mariano Iúdica, por su parte, intercedió en favor de Viale: “Tiene que respetar a un tipo con canas y trayectoria. No estoy en las antípodas de lo que decís, sino que creo que Riquelme podría haber tenido sentido común”. Mauro volvió a tomar la palabra: “Salió corriendo como un adolescente. Y tu planteo –por Azzaro- también es de adolescente”.