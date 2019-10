Feroz interna entre las “vayainas” de Moria: las revelaciones de Silvina Luna tras su renuncia

La abrupta renuncia de Silvina Luna al ciclo Incorrectas expuso las internas entre las panelistas de Moria Casán. La modelo se apartó del programa la semana pasada, después de un fuerte "reto en vivo". Sus revelaciones sobre los "acomodos" y la relación con sus ex compañeras.

De acuerdo a lo consignado por Ángel de Brito en su ciclo El Espectador de CNN Radio, el malestar de Silvina comenzó tiempo atrás por las diferencias que sentía que se hacían en torno al panel de "vayainas", como las define su conductora.

"Dice que Sofía Zámolo está acomodada y tiene privilegios, que Celina Rucci es amiga de Pamela David y que Nora Cárpena es amiga de Moria Casán, como (sucede con) Stefy Xipolitakis. Entonces ella era la que se ligaba todos los sopados", precisó.

De acuerdo a lo consignado por el periodista, el malestar entre Silvina y Moria no comenzó con el cruce que se vio al aire, el mismo en el que la conductora acusó a la modelo de "maleducada" por retirarse del ciclo al aire. "Ellas ya habían tenido otra pequeña discusión. Moria le había dicho al aire que la veía desganada, sin ganas de trabajar; que no se había maquillado para salir al aire y estaba más o menos".

Silvina tenía una costilla fracturada, le dolía todo; pero a Moria le importaba el maquillaje nada más"

"Silvina le dijo que tenía una costilla fracturada, le dolía todo. Ella fue fracturada, pero a Moria le importaba el maquillaje nada más. Por lo cual, Silvina está revoleando el certificado médico de la fractura. Dice: 'Son de lo peor, no me perdonan una y Zámolo se fue un mes de vacaciones. Nadie le dijo nada. Volvió y la pusieron a conducir'", precisó.

Pero eso no fue todo. "Lo que Silvina dice es que todas trabajaban tres veces por semana y se iban cubriendo los días de vacaciones y lo que más le joroba es que son todas unas obsecuentes. 'Las vayainas son todas unas obsecuentes y yo no. A mí me chupa un huev... lo que diga Moria o lo que haga. Yo digo lo que pienso".