Festival internacional, ópera y almuerzo con papá: la agendita del fin de semana

Música

Este viernes y sábado a través de la web Aurorafestival.art se llevarán a cabo la segunda y tercer fecha del Aurora Home Festival, un encuentro musical y cultural virtual que permitirá no sólo disfrutar de sets de artistas sino también chatear con personas de todo el mundo, y presenciar charlas y talleres.

El line up incluye artistas de diferentes partes del mundo como Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, Japón, Chile, Uruguay y Colombia. Entre otros, estarán Pussy Riot, One of Them, Chiara Parravicini, Meme Bouquet, Villa Diamante, Simon Sheen y Sol Pereyra. La entrada tendrá un valor de 200 pesos y lo recaudado se distribuirá equitativamente entre los músicos y trabajadores del evento.

Homenaje a Queen. El actor y cantante Germán Tripel presentará este sábado a las 21, vía streaming desde el Teatro El Picadero, el show A kind of magic, en el cual recorrerá canciones del repertorio de Queen.

En el recital, Tripel estará acompañado por por Iván Petracchi en piano, y tendrá a Vale Acevedo y Manuel Wirzt como artistas invitados. Los tickets pueden adquirirse a través de Platea Net.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Un clásico de la ópera. En el perfil de YouTube del Teatro Colón puede verse completa la puesta de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, presentada en su temporada 2019 con la dirección del maestro Maurizio Benini,

En esta versión, actúan la Orquesta y el Coro estables del teatro junto a Fabián Veloz, Ekaterina Siurina, Pavel Valuzhin y Guadalupe Barrientos.

Cine

Este sábado 20 a las 22, por Cine.ar TV, y desde el viernes -y durante ocho semanas- online en Cine.ar Play.podrá verse el estreno Algo con una mujer, filme dirigido por Mariano Turek y Luján Loioco, con actuaciones de María Soldi, Manuel Vignau y Abel Ayala.

La película se centra en Rosa, una solitaria costurera amante de las novelas policiales que se convierte inesperadamente en la única testigo de un crimen.

Gastronomía

Para almorzar o cenar junto a papá en su día, la pizzería La Americana y cerveza Quilmes ofrecen un kit con todos los elementos para preparar pizza napolitana: bollo de masa, salsa de tomates, muzzarella, aceitunas y tomates frescos. Además, Quimes Clásica o Red Lager para acompañar. Los packs pueden pedirse al 43710202, con una anticipación mínima de 12 horas.

Vinos para regalar. También para el Día del Padre, el sommelier Aldo Graziani creó 12 sets diferentes para regalar, cada uno con una selección de tres etiquetas de los mejores enólogos del país. Todos tienen un 20% de descuento y envío gratis en la ciudad de Buenos Aires.

Los sets -con amplio rango de precios, desde amigables al bolsillo hasta premium- pueden verse y adquirirse en la web Aldosvinoteca.com.