Filosa respuesta de Jimena La Torre al periodista que la acusó de no anticipar el coronavirus

La astróloga Jimena La Torre salió al cruce de un periodista de TN que grabó una parodia en la acusaba de no haber anticipado en sus predicciones el brote de coronavirus. Qué dijo la astróloga en su momento y la filosa respuesta.

Todo comenzó a partir de un video humorístico que se hizo viral en la red social TikTok. En el mismo, se puede escuchar la predicción de distintas astrólogas para este 2020. "Acabo de ver el video en el que me toman el pelo 'con humor', pero me toman el pelo. Sacan de contexto lo que dije para un signo, como si lo dijera para todos", advierte Jimena.

"Lo que dije fue que Acuario viaje al final del 2020 y principios del 2021. El periodista dice que va a comprar un pasaje en diciembre, para irse en abril: cosa que yo no dije", remarcó. En el video también se la escuchaba decir que los argentinos íbamos a estar bien este año. "Lo sigo considerando así, gracias a Dios; comparativamente con cómo está el resto del mundo".

"Para mí esto no es gracioso. Se meten con mi trabajo, se meten con mi causa noble. Me la paso todo el tiempo dando tips para que la gente no gaste dinero en ir a pagar consultas para que te hagan cosas o te digan lo que tenés que hacer. Que me usen para esto, me pone mal".

Sobre el final de su descargo, La Torre le dedicó unas palabras al periodista que realizó el video: "Averiguá quién soy. Escribí 12 libros y mirá el video completo de YouTube de esa nota que hicieron. Vas a ver que hay cosas que te gustan e interesan".