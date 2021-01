Filtran el furioso mensaje que Claudia Villafañe le envió a Diego por su "preferencia" por Jana

Mientras Claudia Villafañe celebraba su victoria en la primera edición de Masterchef Celebrity, surgió un mensaje que le envió más de cuatro años atrás a Diego Maradona reprochándole una actitud que tuvo hacia su hija Dalma.

Según se ve en la captura del mensaje, develada en el ciclo Fantino a la tarde, habría sido enviado un 4 de abril que cayó lunes, por lo cual habría sido durante el 2016.

Allí, Claudia le expresaba su furia a Diego porque dos días antes ella había tenido que recordarle a Matías Morla que publicara un saludo de cumpleaños a Dalma en la cuenta oficial de Facebook oficial de Maradona.

Además de su abogado, Morla era quien le daba las indicaciones a la persona que manejaba las redes sociales del ídolo, que recién se sumó a Instagram en 2017.

"Quisiera saber por qué castigás tanto a Dalma con tus actitudes. No se lo merece", escribió Claudia. "¡Ojalá algún día te des cuenta y no sea tarde! Si yo no le escribo a Morla en tu Face, no saludás a Dal y hoy lo primero que aparece es Jana. ¡No tenés vergüenza! Voy a hacer que tu abogado Leguizamón vaya a la tele a contar toda la verdad ante el juez".

Ese día, en la cuenta oficial de Facebook de Diego pudo verse un saludo para Jana "Por todos los cumpleaños que no estuve. Feliz cumple, hijita. ¡Te amo!”, se lee en el texto. Vale recordar que recién un año y medio antes, a fines de 2014, el futbolista reconoció públicamente a Jana.

El saludo para Dalma, mientras tanto, fue escueto y con un error de tipeo. "¡¡¡Faliz cumpleaños Dalmita!!!", que todavía puede leerse en el muro del astro.

