Filtran la escena censurada de Lady Di en "The Crown": las otras 10 que enardecieron a la Corona

La incorporación de la difunta princesa Diana a la trama de la serie de Netflix The Crown causó revuelo desde el inicio de las grabaciones de la cuarta temporada en la que, por fin, los guionistas se centran en el matrimonio entre el príncipe Carlos y Lady Di. Ahora, la plataforma de streaming reveló que eliminó una escena que recrea una dura postal del turbulento matrimonio de los padres de William y Harry.

En las imágenes difundidas por Netflix se la puede ver a una joven Diana sentada en su habitación del Palacio de Kensington contemplando en la televisión una grabación de la interpretación que hizo de la canción All i ask of you de El Fantasma de la Ópera que la difunta princesa grabó para regalarle al príncipe Carlos en su séptimo aniversario de casados en 1988.

El regalo horrorizó al príncipe Carlos, tal y como muestra no sólo la serie de Netflix, sino los biógrafos oficiales de ambos protagonistas. Por ese entonces, el príncipe Harry tenía sólo cuatro años y, tal y como reveló la propia princesa en una entrevista, el "matrimonio se acabó ni bien nació" el menos de sus hijos. Forzados por la reina, intentaron recomponer el vínculo y en ese contexto Diana se grabó en el teatro londinense Her Majesty's Theatre para darle una sorpresa a su por entonces marido.

The Crown: una por una, las escenas que enardecieron a la Familia Real y qué pasó en realidad

La serie The Crown estrenó su primera temporada en noviembre de 2016, y a lo largo de estos años, cosechó una gran cantidad de premios y elogios por la fiel representación que llevaron a cabo de la reina Isabel.

Aún así, son muchas las situaciones que las cuatro temporadas muestran, y que según los allegados al Palacio de Buckingham, lejos están de haber sucedió. Aunque hay varios errores, lo cierto es que también la ficción logró sacar a la luz muchas cosas que pasaron dentro de la familia real y que hasta ahora se habían mantenido ocultas.

El príncipe Felipe se enojó porque la reina no usó su apellido

En varias ocasiones la serie muestra cómo el rey Felipe frecuentemente se sentía molesto por tener que permanecer siempre a la sombra de su esposa. Incluso, una de las cosas más difíciles que tuvo que vivir es no haber podido lograr que sus hijos utilizaran el apellido Windsor en lugar del suyo, Mountbatten.

La alocada vida de Winston Churchill

Winston Churchill fue el primer ministro de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, y más allá de los conflictos que pudo haber tenido en su Gobierno y con la reina, en la ficción muestran una escena que es totalmente real respecto a la vida que llevaba, en la cual el político aparece dentro de la bañera mientras su secretaria le lee las noticias desde el otro lado de la puerta.

La reina Isabel formó parte del ejército

La reina fue el único miembro femenino de la familia real que formó parte del ejército. De hecho, a sus 19 años sirvió en el ATS (Servicio Territorial Auxiliar) como mecánica y piloto, mientras que además fue mecánica durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía era una princesa.

El vínculo entre Eduardo y los nazis

El Duque y duquesa de Windsor (ex rey Eduardo y su esposa) tuvieron varios encuentros con Hitler y el partido nazi después de que él abdicara el trono. También es cierto que eran simpatizantes nazis, pero lo que no se sabe es hasta dónde llegaron concretamente los acuerdos entre el duque y este sector de la Alemania.

Las críticas de Lord Altrincham

En la segunda temporada, un hombre llamado John Grigg (mejor conocido como Lord Altrincham), escribió una nota muy crítica sobre la reina. Por eso mismo, fue invitado a participar de un programa de televisión y recibió una cachetada de un televidente a la salida.

El romance entre Margarita y Antony Armstrong-Jones

En la segunda temporada la princesa se embarca en un nuevo romance con Antony Armstrong-Jones, y la mayoría de los hechos que se muestran son verídicos, desde su casamiento y hasta incluso el cuestionamiento de su sexualidad por parte de la princesa.

El escándalo con la princesa Margarita

La relación secreta entre la princesa Margarita (Margaret) y Peter Townsed es una de las historias principales de la primera temporada de The Crown. No solo fue un escándalo en su momento, sino que además fue uno de los primeros retos de Isabel en su reinado, ya que se vio obligada a rechazar la unión matrimonial de su hermana porque Peter estaba divorciado.

La forma en que la reina se enteró de la muerte de su padre

Elizabeth no se enteró de la triste noticia inmediatamente, pero cuando lo supo, su cabeza se dividió en dos: la tristeza ante la despedida de su papá y la felicidad por convertirse en reina.

La separación de los Parker que tocó de cerca al matrimonio real

Eileen Parker pidió el divorcio de su marido, muy amigo del duque de Edimburgo, después de que ambos se fueran juntos durante meses por la inauguración de los Juegos Olímpicos de Melbourne. Esto despertó una enorme cantidad de rumores de crisis entre la reina Isabel y su esposo, sobre todo en la prensa.