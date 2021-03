Filtran un nuevo y polémico audio de Ojeda contra Dalma y Gianinna: "Que se mueran en su propio veneno"

Días atrás, se viralizaron una serie de polémicos audios de Verónica Ojeda contra las hijas de Diego Armando Maradona, Dalma y Gianinna. Entre otras cosas, la mamá de Dieguito Fernando las acusó de haberse "borrado" y remarcó que solo ella y el personal médico eran los únicos que "cuidaban" la salud del difunto DT. Esto llevó a la pareja de Mario Baudry a revelar el origen de su enemistad histórica con las hijas de Claudia Villafañe.

Pero como si esto no fuera poco, en Intrusos dieron a conocer un nuevo audio con escandalosas declaraciones de Ojeda, quien en diálogo con el doctor Leopoldo Luque dispara contra Dalma y Gianinna. “Que se vayan a freír churros. Yo ahora lo primero que hago cuando llego le meto una foto con Dieguito y Lola (la perra que tenía Dieguito con su papá), 'Bienvenido, papá' y que se vayan a la mie...”, le dice la actriz al neurocirujano.

Cabe remarcar que esta conversación sucedió poco después de la polémica foto que se sacó Luque con Diego tras la operación por el hematoma subdural a comienzos de noviembre de 2020. “¿A mi me van a decir algo? Que se vayan a ca... ¿Qué se piensan? Esa foto era, era indispensable y necesario, para que vean hoy por hoy cómo está Diego”, decía la rubia días antes de que se produzca el fallecimiento ex DT de Gimnasia.

En completo apoyo a Luque, Ojeda le dice al médico que no les preste atención y agrega: “Dejalas, Leo. Dejalas que se mueran con su propio veneno. Yo las conozco y sé cómo se manejan y sé como hacen y desarman”. Acto seguido, neurocirujano sostiene que le preocupa la salud del Diez y le dice: “Te voy a contar una bol... que me dio mucha bronca. Sé que no es importante porque a mi lo que me importa es la salud de Diego".

El propio Luque le afirma a Ojeda que hizo un esfuerzo sobrehumano para "sacar adelante" a Maradona. "¿Viste que yo subí esa foto con él? La verdad es que se lo ve hermoso, y vos sabés el esfuerzo que hice para sacarlo adelante. El tipo se moría si no le metíamos un poquito de garra nosotros. Esa foto era necesaria para mi y para mi familia que vio el sacrificio que hice. Para el pueblo que lo ama. Porque tiene otra cara ahí", explica el médico.

Y continúa: "La última aparición que tuvo fue lamentable y verlo así la verdad que da felicidad. Dalma me dice eso, de que no hay que exponerlo. Lo que no hay que exponerlo es cuando el tipo está mal, que la gente lo vea mal. ¿Pero qué más lindo que esa recuperación? Nada, te lo quería contar porque te considero amiga”. La conversación entre ambos termina con Ojeda diciéndole que si tiene que salir a algún programa a hablar de la salud de Diego, que lo haga.

A comienza de semana, la actriz decidió romper el silencio y optó por explicar el origen de su pelea con las hijas de su ex pareja. “Nunca tuvimos un vínculo y todo el mundo sabe que tuvimos una relación muy mala desde el momento en el que una de las chicas, cuando nació mi hijo, decía cosas en Twitter... hasta hace poco. Siempre dirigiéndose indirectamente a mi vida y a mi hijo”, había reconoció Ojeda en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.