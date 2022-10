Fin de "los monitos", nuevas declaraciones homofóbicas y edipo for export: las perlitas de GH

La fiesta con la que la casa más famosa del país celebró la salida del polémico participante Tomás Holder, fue la antesala de lo que sería un día lleno de tranquilidad para la gran mayoría de los integrantes de Gran Hermano, con excepción de los restantes tres aliados del influencer rosarino.

Es que tanto Martina Stewart Usher, como Juan Reverdito y "Nacho" Castañares, los tres huérfanos de "los cuatro fantásticos", se dieron cuenta a partir de la eliminación de su compañero, que su posición en la casa corre peligro, ya que no sólo no cuentan con apoyo dentro, si no que afuera tampoco están bien vistos.

"Estamos jugando mal", reconoció Martina. "No estamos teniendo en cuenta el afuera", profundizó. Ella fue la primera en analizar la complicada situación en la que quedaron luego de decidir dividirse de la mayoría. Inclusive se vieron imágenes de ella en el confesionario, angustiada con el día después de GH, cuando tenga que volver a la realidad y se cruce con el odio de los televidentes en la calle.

Es que las diferentes movidas que realizaron desde "los monitos" en la primera semana traspasaron un límite. Fundamentalmente el robo de comida y elementos de higiene personal, con el fin de generar competencia en el grupo. Algo que ayer descubrieron los demás participantes, quienes venían de notar que estaban faltando muchos de los elementos de las alacenas.

Encontraron la comida

Fueron "la tora" Lucila Belén Villar y Walter "Alfa" Santiago quienes se pusieron en la cabeza que alguien había robado comida y elementos que faltaban, como el jabón y las máquinas de afeitar. Así fue que los encontraron primero en la cama y entre las cosas de Tomás Holder, y luego en los demás lockers del grupo de "los monitos".

"Qué locura, no te puedo creer", protestaba el Alfa ante el descubrimiento del enorme botín con el cual se habían hecho sus rivales. "¡Mirá, están todas acá!", continuó. Enseguida los demás le reclamaron que no grite y que hable en silencio.

Es que en un comienzo decidieron no decirle nada a los demás, fundamentalmente a los involucrados en el robo, a quienes ya les pesa la promesa de ser los próximos nominados para esta semana.

¿Otra vez con el tema?

En el patio de la casa se vivió, otra vez, un momento confuso y complicado en términos de comprensión sobre las identidades sexuales de los demás y de el respeto a la libertad de elegir con quién disfrutar y vivir plenamente su intimidad.

En una charla en la que estuvo presente la catamarqueña María Laura "Cata" Álvarez, Mora Jabornisky y Martina cruzaron opiniones respecto a si estarían o no con otra mujer y si vivirían con libertad una posible relación distinta a la que conocen.

Cabe recordar que Stewart Usher se hizo famosa por las declaraciones en el casting donde aseguraba no entender la bisexualidad, dichos por los cuales se la cuestionó fuertemente en las redes sociales. También hay que hacer la distinción que Cata está en pareja con una mujer.

"Yo veo a mi prima y sale con ambos (hombres y mujeres). No podés. Bueno, sí, obvio que podés", reflexionó Martina. Y enseguida fue apoyada con sus declaraciones por Mora, quien dijo "tener relaciones sexuales con una mujer cis no me va para nada". No aprenden más.

El Conejo apuró a Juan

En el marco de la inminente salida de Holder, el cordobés Alexis "el Conejo" Quiroga tuvo un tenso cruce con Reverdito en el cual casi terminan a las trompadas.

La afirmación puede parecer exagerada, y es cierto que la situación no pasó de la agresión y agitación verbal, pero hay que entender que el cruce se dio a tan solo una semana de estar en la casa más famosa del país.

¿Qué podría pasar cuando estos dos personajes lleven meses dentro? ¿Se aguantarían la bronca? Es probable que eso nunca se pueda comprobar, tanto porque Juan es uno de los que más cerca de irse está y porque quienes participan del show saben que golpear a un contrincante es la saldia automática del reality.

"¿A vos quién te conoce? ¡Rata! ¡Parate!", lo apuró el Conejo a Juan luego de tirarle con fuerza un almohadón. "Sin remera, en la plaza, donde vos quieras", continuó.

"Cuando salgamos de acá de la puerta, donde vos quieras. Porque a mí no me gustan los panqueques", retrucó Reverdito. Lo que generó otra respuesta de Quiroga: "Agendá mi número, ahora te vas a comer uno lindo (panqueque)".

Quien intentó calmar a su amigo fue Martina, quien repetía "juancito", para que no continúe la situación de violencia que se estaba imponiendo.

Martina y su "papá"

Stewart Usher también protagonizó otro momento "raro" dentro de la casa de Gran Hermano. Cuando estaba con sus compañeros Reverdito y Castañares disfrutando de unos mates y café en la madrugada del patio.

Allí Juan contaba sus deseos de sumar una hija a su familia y afirmaba: "me muero por una nena, ¿sabés qué? Me vuelvo loco. Siempre quise tener una nena".

La respuesta de Martina tiñó de confusión el encuentro con sus amigos, ya que, sin dudarlo ni un instante le dijo "me tenés a mí". Una declaración no apta para fanáticos de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud.

Los videos de Holder y la madre

Otro de los temas que sacude a las concepciones freudianas son los videos que se conocieron de Holder y su madre Gisela Gordillo, quien estuvo de ronda por los distintos medios de comunicación para contar sobre la verdad de su hijo sin personajes.

Luego de la eliminación del influencer rosarino y de su participación en el debate de Gran Hermano de ayer a la noche, hubo mucho material de archivo de las propias redes de Holder que comenzaron a viralizarse por todos lados.

Allí se ve contenido que el musculoso hizo con su madre, en donde se los ve a ambos en una situación bastante confusa y más similar a la realidad de una pareja. Es más, los comentarios de muchos personas que desconocían la relación de ellos dos, consideraban que la mujer no era su madre, sino una novia o algo así. La juventud de ella jugó a favor, aunque no fue lo único.