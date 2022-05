Fin de una Era: Wanda Nara y Maxi López llegaron a un acuerdo legal después de años de conflictos

Durante años, Wanda Nara y Maxi López protagonizaron una de las peleas más despiadadas en la Justicia y en los medios de comunicación. Tras el romance entre ella y el futbolista Mauro Icardi, además de las supuestas infidelidades del ex River, la relación parecía absolutamente rota. Por eso, el botín de guerra fueron sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, la manutención y las propiedades que nunca se habían dividido. Pero el tiempo paso, la China Suárez apareció en el terreno y los dos maduraron.

Por todo eso, Wanda y Maxi sellaron el acuerdo en el juzgado. ¿Qué sucedió? La mediática aceptó por saldadas las deudas millonarias que el ex futbolista tenía con ella por la cuota alimentaria de sus tres hijos. Claro que no lo hizo por nada. Nara se quedó con la mansión del country Santa Bárbara, en Tigre, una de las propiedades que compraron apenas se casaron y que López no quería ceder.

Tras la homologación del acuerdo en el juzgado, el abogado Mauricio D´Alessandro afirmó que todas las deudas desaparecieron pero que López deberá seguir abonando de acá en adelante las cuotas de sus hijos. ”Más allá que esta cuestión es estrictamente procesal, aclaro que entre la señora Wanda Nara y el señor Maxi López han resuelto poner fin a todos los pleitos existentes entre ellos, al día de la fecha”, había advertido la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, el año pasado.

Ese aviso se dio en medio del escándalo generado por el affaire entre Icardi y la China en París, y mientras Nara generaba noticias de la infidelidad del delantero del PSG desde las redes sociales. Cuando la mediático dejó París para buscar refugio en Milán y después reconciliarse con Mauro, recibió el completo apoyo de López, quien no solo se quedó al cuidado de sus hijos sino que le ofreció quedarse con Francesca e Isabella, las dos hijas que ella tuvo con Icardi.

Dese entonces, los dos supieron afrontar que todas las diferencias habían quedado atrás. Por eso, sellaron el acuerdo y le pusieron fin a más de 40 causas judiciales, entre pedido económicos, división de bienes y bozales legales, que habían iniciado en Argentina.

En 2021, desde la Justicia, había trascendido que por un viejo juicio de Maxi, Wanda debía pagarle varias multas que llegaban a los 50 mil dólares, por romper con los bozales legales y dar entrevistas televisivas hablando en su contra. Finalmente, eso quedó dado de baja por pedido del ex delantero.

Por entonces, Rosenfeld había dicho: “Ante las versiones que circulan sobre posibles multas que Wanda Nara debería pagar a Maxi López por haber -supuestamente- violado la medida autosatisfactiva impuesta para que no se refiriera a aspectos personales de su divorcio (bozal legal), aclaro que mi cliente a la fecha, nada debe abonar por dicho concepto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Por su parte, el Tribunal de Familia Nro. 5 de San Isidro nunca dio traslado de las hipotéticas transgresiones”.