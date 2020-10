Fin del misterio: Alex Caniggia explicó el significado de la palabra "barats" y aclaró que no se burla de "los pobres"

Finalmente una de las preguntas que no tenía respuestas en el mundo de la farándula argentina tuvo un poco de luz. ¿Qué quiere decir Alex Caniggia cuando señala a alguien y le dice “barats”? Por suerte, el hijo del ex delantero de la selección argentina Claudio Paul Caniggia y la modelo Mariana Nannis explicó el significado de su tan popularizado término.

Todo empezó cuando, invitado al programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), le preguntaron a Alex por su soberbia y sus declaraciones despectivas sobre otras personas. “Si bien sos súper educado, muchas veces das soberbio y vos lo sabés. En algunos momentos te vas a la banquina. Charlotte es más dulce y más tranquila”, comentó Ángel de Brito mientras entrevistaba a Caniggia.

Alex, redobló la apuesta y recogió el guante: “Soberbio no diría, canchero, gana, pero no insulto”, dijo. Cabe recordar que a fines de la semana pasada tuvo un fuerte cruce en el Cantando 2020 con uno de los jurados, Oscar Mediavilla, que directamente lo mandó a freír churros.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero volviendo al secreto mejor guardado de la farándula argentina, luego de ese pequeño intercambio De Brito le preguntó directamente por lo que significa la palabra “barats” y le dijo que le molestaba como solía tildar así, de forma despectiva, a las personas.

"No son la gente pobre. Son los envidiosos, las cucarachas y los mediocres. Los chupasangre. Yo no me burlo de los pobres, que quede bien en claro”, aclaró Alex despejando así la famosa duda sobre el significado de esa palabra.

Sin embargo, y como no podía ser de otra forma, el ex participante del Cantando se vio envuelto en otra polémica durante la semana. Es que después del encontronazo con el jurado del Cantando 2020, Alex decidió pegar un faltazo a la gala de eliminación por lo que desde el certamen decidieron descalificarlo a él junto a su pareja, Melina De Piano, que luego de quedar eliminada, dejó un mensaje de agradecimiento a aquellos que la apoyaron, e incluso comenzaron a hacer campaña para que regrese a la pista.

"Les quiero agradecer por acá, gracias de verdad por todo. La pasé muy bien, obviamente que no me quería ir pero son las reglas del juego y le pusimos el pecho lo más que pudimos. Gracias a todos por el amor y los mensajes. Es todo lo que soñé. Gracias por tanto cariño. Lo siento un montón y me hace muy feliz", expresó en sus redes sociales la cantante en donde dijo que no tenía pensado hacer declaraciones sobre su ex pareja en el certamen.

Sin embargo, cuando comentó que uno de los motivos que más la preocupaba era el laboral ya que desde marzo no estaba trabajando como consecuencia de la cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19), todas las miradas se centraron en el jurado.

"A todos los que dicen que me alegró y que me reí cuando echamos a la chica De Piano, al contrario, con todo el jurado pedimos que la reincorporaran. Uno analiza las redes y los disparates y fábulas que se escriben son increíbles", explicó Mediavilla.

"Lo que pasa es que ella justo dijo 'me quedé sin trabajo en marzo' y yo le dije 'igual que nosotros' y él hizo una pequeña sonrisa, pero si estamos acá es porque todos necesitamos trabajar y que esto salga adelante", aclaró por su parte otro de los miembros del jurado, Moria Casán.

Una vez que terminó la gala, Alex utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la polémica. "Quiero agradecer a mi equipo y lamento mucho mi decisión pero era imposible continuar en un lugar donde el “jurado” te agrede y se caga en el trabajo de todo mi equipo”, tuiteó.

Luego agregó: "Por último agradecer a mi coach Franco Friguglietti y a toda la gente que nos banca".