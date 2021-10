¿Final feliz? Wanda confirmó la reconciliación con Icardi: "No tengo nada si no estoy con él"

La novela que tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y a Eugenia "La China" Suárez llegó a su fin. Con un contundente posteo de la mamá de Francesca, Valentino, Benedicto, Isabella y Constantino a través de las redes sociales y en pocas palabras, la botinera contó que, a pesar de que durante todos estos días le pidió el divorcio al delantero del PSG, optó por darle una segunda oportunidad al amor.

Wanda eligió su cuenta de Instagram, la misma plataforma que usó días atrás para hacer explotar la bomba y darle a conocer al mundo que Icardi estaba manteniendo una suerte de coqueteo virtual con la protagonista del Hilo Rojo, para revelar que decidió perdonar al futbolista. "Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida”, escribió.

Acompañando la publicación con una romántica foto de ambos, la mayor de las hermanas Nara destacó que estuvo a punto de divorciarse: “Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo”.

También a lo largo del posteo, la blonda remarcó por qué decidió darse otra oportunidad con Icardi: “Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia".

Al final del extenso texto, Wanda aseguró que lo importante de la crisis que atravesaron en los últimos días "es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir"." Te Amo @mauroicardi”, sentenció, confirmando su reconciliación con el oriundo de Rosario y despejando todo tipo de dudas o especulaciones que apuntaban a una inminente separación.

Días atrás, cansada de los insultos, las críticas y los constantes reproches que comenzó a recibir a partir de que se diera a conocer que mantuvo una suerte de affaire con Icardi a espaldas de Wanda Nara, "La China" Suárez había decidido romper el silencio a través de las redes sociales y publicó un contundente e intrincado descargo con el que apuntó contra el delantero del PSG y la botinera.

En los posteos que había hecho en sus stories de Instagram, la ex de Benjamín Vicuña contó que el rosarino le mintió y la engañó, diciéndole que estaba separándose de la mamá de sus dos hijas, Isabella y Francesca. “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", escribió.

Y agregó: "Siento en esta situación un deja vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”.

Lo cierto es que este lunes, Ángel de Brito informó que Icardi incluso llegó a confesarle a la China que quería separarse y que ya no estaba enamorado de Wanda. "Ellos dos empezaron a hablar hace meses y lo primero que él le dice a ella es 'sos la mujer de mis sueños, sos mi ídola. Te veo desde chiquito'. Así arranca", había detallando el conductor de El Trece y reveló la polémica frase que usó el atacante: "´La dejé de querer a Wanda. La veo como una hermana o madre'".