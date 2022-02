¿Fingió su accidente? Yao Cabrera fue denunciado por "amenazas" y "ciberataques"

El pasado primero de febrero, las redes sociales se sacudieron al darse a conocer la noticia del supuesto accidente que Yao Cabrera tuvo en su casa de Villa Carlos Paz. Según informó su entorno, se cayó de un tercer piso y quedó internado en terapia intensiva. A 15 días de aquel episodio, trascendió el video de la indagatoria del youtuber, denunciado por "trata laboral", donde se lo puede ver sin el característico vendaje que exhibe desde el accidente.

Días atrás, el polémico youtuber estuvo en boca de todos a causa de su desmayo y posterior caída desde un tercer piso que lo obligó a ser hospitalizado. De hecho, el uruguayo estuvo ocho horas inconsciente y desde su entorno dejaron entrever que su vida corrió serio riesgo, aunque son muchas las voces que todavía insisten que esto fue otro de los habituales engaños del streamer.

Para quienes no le creen, Cabrera compartió un certificado médico que no pasó desapercibido por un llamativo detalle. “Si hubiese fingido mi caída mínimo tendría un video del momento en el que caigo grabado en HD, con drones, porque es a lo que me dedico, crear contenido de ficción para las redes sociales- Sé que les cuenta creerme ya que anteriormente hice cosas actuadas y fingidas", escribió.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: "Pero desde que empecé con la idea de boxear y de promover el deporte, me prometí a mí mismo no hacer más nada irreal que pueda dañar a terceros”. A su vez, compartió fotos de la placa de sus costillas fisuradas y un certificado médico con la orden para realizarse el día del accidente, una radiografía de tórax. “Parte médico oficial sin nombres del doctor y la clínica por pedido del hospital”, explicó.

Lo llamativo del certificado, en el que se ve que el médico pide una placa, pero no se llega a leer el diagnóstico, es que el documento está a nombre de Yao Cabrera y no de Marcos Ernesto Cabrera, como es el varadero nombre del youtuber uruguayo. La fecha de dicha orden es del martes, cuando él aún estaba internado, aunque no especifica si era para realizar en ese momento o ahora, tras haber recibido el alta y a modo de control.

Lo cierto es que tan solo un día después de dejarse ver con vendajes y en silla de rueda, el youtuber fue citado a indagatoria, donde se negó a declarar y sólo escuchó las acusaciones. Luego de la lectura de los derechos, a Cabrera se le enumeraron formalmente las acusaciones vinculadas al delito de pornografía infantil y corrupción de menores. Cabrera solo pronunció: "Me niego a declarar" y "me niego a responder preguntas".

En el video que trascendió en las últimas horas, se lo puede ver al uruguayo en perfectas condiciones, comprendiendo el derecho que se le imputa y negándose a declarar o a aceptar preguntas. La denuncia que tiene como querellantes a sus ex empleados Giovanna De Mitole y Mariano Fernández, por "Trata y Reducción a la Servidumbre" .

La semana pasada, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a Cabrera y le impuso un embargo de todos sus bienes por 3 millones de pesos hasta que logre pagar esa suma a sus denunciantes. Fue denunciado por violar el artículo 145 bis del Código Penal, "trata de personas", a raíz del reality show que filmaba en la casa que alquilaba en Escobar a la que llamó “La Mansión WiFi”.

En principio, la denuncia había sido hecha de forma anónima a través de un correo electrónico y apuntó directamente contra el reality show que tiene como protagonista a Cabrera y al resto de sus compañeros. La misma señalaba que “ese grupo reclutaba jóvenes youtubers e instragramers, y una vez que estaban dentro de esa mansión les solicitaban que debían firmar un contrato en donde debían ofrecer servicios sexuales a personas de distintas partes del mundo, tanto hombres como mujeres, para permanecer en dicho reality”. La denuncia, además, señala que “las ganancias son dirigidas por el líder del grupo, el youtuber Yao Cabrera”, un 90 por ciento del total.

Giovanna De Mitole afirmó en su denuncia que Cabrera la “redujo a la servidumbre” bajo las condiciones de “darle un lugar donde vivir y comer, valiéndose del estado de vulnerabilidad de la joven”, entre diciembre de 2019 y enero del 2020. Además, según denunció, la “sometía a su poder y voluntades precarias” cuando la mujer aún residía en el barrio cerrado San Marcos ubicado en Escobar.

La propia De Mitole, ex Diseñadora Gráfica del influencer, denunció haber sido víctima de un "ciberataque orquestado por Cabrera" que le tumbó sus cuentas en redes sociales. La presentación fue hecha por su abogado, Ramón Arigos, en la que aclara que también sufrió amedrentamiento y amenazas en su lugar de trabajo. En el video que compartió la víctima, se la ve entre lágrimas afirmar: "Quiero que quede claro que si me llega a pasar algo es culpa de Yao Cabrera".