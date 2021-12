Flavio Azzaro pidió vacunarlos por la fuerza y un numeroso grupo de "antivacunas" lo escrachó en el canal

Tal y como le ocurrió a José María Listorti en agosto de este año, Flavio Azzaro fue sorprendido e increpado en la puerta de los estudios de América TV por un grupo antivacunas. "No estamos de acuerdo con lo que dijo Flavio Azzaro, que respete a los que no queremos vacunarnos y tampoco estamos de acuerdo con el pase sanitario", aseguró uno de los manifestantes que se acercó hasta al canal para protestar.

Resulta que el miércoles, Azzaro dio su opinión sobre aquellos que se rehúsan a vacunarse contra el coronavirus en el marco de la aparición del primer caso de coronavirus con la variante Ómicron en el país. "Voy a decir algo que suena horrible, hay que ir a buscarlos a las casas y darles la vacuna", le aseguró Flavio a Augusto Tartúfoli, quien fue mucho más conciliador y afirmó: "No seamos nazis, ¿vos estás loco?".

Con los dos panelistas parados en distintas veredas, Mariano Iúdica, conductor del ciclo, tomó postura y se puso del lado de Azzaro respaldado sus dichos: "No veo mal lo que dijo Flavio". Esto motivó a un grupo de antivacunas a interceptar a Azzaro a la salida de Polémica en el bar para, de mala manera, pedirle explicaciones sobre sus dichos. Cabe destacar que antes se habían acercado a la puerta de Crónica TV, pero no pudieron dar con el periodista deportivo.

En un video que se viralizó en las redes sociales se puede ver como los presentes esperaban a que Azzaro salga del edificio ubicado en el barrio de Palermo y, mas allá, de que estuvieron alrededor de tres horas, se les adelantó y se retiró alrededor de las 21:30 y con custodia policial para que no sea agredido por los manifestantes. "Lo que dijiste es un delito Azzaro porque no se puede meter gente por la fuerza a un patrullero para vacunarlo", reclamó otro manifestante.

Un hecho similar le había ocurrido a Listorti cuando realizó una serie de declaraciones que molestó, y mucho, a los antivacunas. “Yo los escuchaba el otro día a ellos (Los Nocheros), que los amo, me parecen brillantes como músicos, pero dar el mensaje que no se van a vacunar porque están sanos, me parece un acto de egoísmo terrible porque no es así, necesitamos en la inmunidad de rebaño y sino váyanse solos los cuatro a vivir a una isla quietitos”, había dicho en Mitre Live.

Esto motivó a un grupo de antivacunas a interceptarlo a la salida de su programa "Super Super" para exigirle explicaciones. “Para mí no es un tema debatible. Si quieren debatir el tema vayan al ministerio de Salud, yo no doy las vacunas y me guío por los científicos, si ustedes no quieren, hagan lo que quieran”, retrucó el ex VideoMatch al ser consultado una vez más sobre su opinión.

Visiblemente molesto por lo que le ocurrió, el conductor enumeró en un video todo lo que le molestó de la "patota" que lo increpó en la cal le y a través de las redes sociales. “No se propone un debate de esa manera, yendo en patota 20 personas al trabajo de uno con un megáfono, es agresivo. Conmigo no tienen que debatir nada, no soy del ministerio de Salud, si están en contra vayan al ministerio, exponer porque están en contra y que el Gobierno decida", resaltó.

En su descargo, el humorista sostuvo que los argumentos que esgrimieron los "antivacunas" hasta ahora no le parecen "sólidos". "Que digan que no hay que vacunarse porque se te pega la cuchara en el cuerpo o que te cambia la genética no me parece un argumento sólido. Que conspiramos con el exterminio mundial, no me parece sólido. Entonces, es difícil debatir cuando no hay un argumento importante", sostuvo.

A su vez, Listorti señaló que solo "se basan en unos pocos científicos" para argumentar su postura en contra de las vacunas, mientras que él se basa "en lo que dicen cientos de miles de científicos a favor de la vacuna, los que están en contra son un grupo chiquito". "Yo soy pro vacuna, analizar si vacuna si o no, es ir al medioevo. No hay que debatir, hay que vacunarse. Si todos fuéramos antivacunas y nadie se hubiera vacunado, imaginen el quilombo que tendríamos", dijo.

Y agregó: "Han dicho que no hay que usar preservativo porque el virus del HIV atraviesa la porcelana, se equivocó ese científico, porque todos los científicos opinan lo contrario. Hay que vacunarse, lo dicen los científicos, no te van a poner un chip a ver qué estás haciendo, no les importa. A nadie le importa dónde estás vos o dónde estoy yo, mirá si va a importar si estoy en el baño haciendo caca o en la cocina haciendo un souffle. No te va a crecer un cuerno, no nos están matando".

Fue así que luego de afirmar que "está comprobado que bajó la mortalidad cuanto mas gente se vacunó", el conductor le pidió a los antivacunas que debatan sus posturas con científicos y que lo dejen opinar libremente: “Yo soy muy ignorante en el tema, como creo que lo son los antivacunas, no así no los científico, sino los que leen dos o tres informes y no están capacitados para debatir conmigo porque yo tampoco se nada del tema ¡A vacunarse todo el mundo!”, había sentenciado.