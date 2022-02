Flavio Mendoza acusó al Gobierno de "cagarlo de hambre" y arengó el voto furia

La pandemia de coronavirus causó que los teatros estuvieran cerrados desde principios de marzo 2020, días antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina. Durante varios meses, por no decir un año completo, muchos artistas perdieron sus trabajos y, en consecuencia, sus principales fuentes de ingreso.

Entre ellos se encontraba Flavio Mendoza, cabeza de compañía que tiene escuelas, circo, y distintos espectáculos teatrales. El productor teatral había asegurado en su momento que al menos 280 familias dependían de él, razón por la cual tuvo que vender un departamento para mantener la estructura que forjó durante los últimos años.

Es también por esta razón que a mediados de septiembre del 2020, Flavio le había presentado al Gobierno de la Ciudad un protocolo sanitario para que regrese el teatro con público. Según sus dichos, las funciones por streaming no le funcionaban personalmente a él: trabajó junto a una infectóloga en las reformas sobre el Teatro Broadway, complejo que alquiló y que siguió pagando durante los meses de aislamiento, aún con sus puertas cerradas.

Lo cierto es que debido a todos estos obstáculos, el reconocido bailarín, coreógrafo y productor decidió pararse en la vereda de enfrente al gobierno nacional y aprovechó su espectáculo Stravaganza -Teatro Luxor de Villa Carlos Paz- para volver a defenestrar al presidente Alberto Fernández y compañía. "Había bailarines, había acróbatas que no tenían para comer, literalmente", resaltó sobre las restricciones que afectaron a miles de artistas.

Luego de aclarar que él afortunadamente pudo "zafar", le pidió al público -a esta altura sorprendido por el descargo final del artista- que elijan mejor a la hora de votar en 2023. "Así que la próxima que tengamos que votar o hacer algo pensemos, porque mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos nosotros nos cagábamos de hambre", lanzó el ex jurado del Bailando por un sueño.

Y siguió: "Yo, mi amor, no se la perdono más. Porque yo soy un laburante de este país y le he dado trabajo a montones de personas a lo largo de este tiempo. He creado espectáculos y se han hecho millonarias conmigo. Así que, mi amor, no te lo perdono más". En abril de 2021, Flavio ya había disparado munición gruesa contra el presidente Alberto Fernández a raíz de las nuevas medidas que buscaban impedir que el número de casos diarios de COVID-19 sigan en aumento.

Aquel anuncio del mandatario molestó, y mucho, al bailarín. "Hagan las cosas bien. No roben vacunas, no aprueben fiestas clandestinas, no hagan funerales en medio de una pandemia". En ese sentido, apuntó directamente contra el primer mandatario y le pidió que dejen trabajar a las personas "honestas". "Dejen trabajar a las personas honestas y haciendo las cosas bien. Este es el país del revés; tenés que ser corrupto para pasarla bien acá. Otra ves el arte los artistas nuestra industria vuelve a ser golpeada y en algunos casos golpe mortal", sostuvo, indignado en aquella oportunidad, a través de las redes sociales

En su descargo, Flavio había vuelto a remarcar que los artistas, sobre todo en su caso, lograron el mejor protocolo posible para cuidar, no solo al público, sino también a los trabajadores. "Demostramos la responsabilidad y el cuidado pero de igual manera nos dejan sin trabajo, muchas familias dependen d lo poco que estamos trabajando. Tomen medidas más inteligentes ,más cuidados pero no cierren una vez más...¿chicos sin colegio otra vez?", disparó.

Y sentenció, apoyando la labor de los médicos que luchan contra esta pandemia: "Todos merecemos trabajar, ya dimos un año de nuestras vidas. Sé que hay una pandemia, pero aprendamos a convivir con respeto al otro y al que hace las cosas bien. Mis respetos a todos los médicos, enfermeros y gente de la salud que son los grandes gladiadores en este momento del mundo, ayudémonos entre todos. Es la única manera de atravesar esta horrible realidad".