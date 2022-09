Flavio prendió el ventilador: ¿quiénes son los cuatro jugadores de River que conquistó?

Si hay un universo laboral que tiene los mismos prejuicios que hace 100 años es el del fútbol. De hecho, alcanzan los dedos de una mano para contabilizar a los jugadores que contaron públicamente que son homosexuales. En el ámbito local, casi no se registra ningún testimonio de ese tipo.

Por eso, cuando Flavio Mendoza reveló que tuvo romances con varios jugadores de la primera división del fútbol argentino, sacudió los vetustos valores del deporte. Lo hizo en la mesa de Juana Viale, la heredera de los almuerzos de su abuela Mirtha Legrand, y sentado al lado de Leonardo Ponzio, ex futbolista y símbolo de River Plate.

Durante la charla, el bailarín y empresario teatral aseguró que tuvo encuentros sexuales con cuatro jugadores famosos. Todo se dio después de que Ponzio hiciera un análisis sobre las presiones que sufren los jóvenes para triunfar en el fútbol. Entonces, Guadalupe Vázquez, conductora de LN+, dijo: “Una vez salí con un futbolista. Pero no voy a decir su nombre”.

Entonces, el creador de Stravaganza se metió en la charla y lanzó: “Yo también salí con futbolistas, con cuatro. Nunca voy a dar los nombres, los voy a llevar a la tumba”. Y tras un silencio, mirando a Ponzio y con una sonrisa, dijo: “No quiero decir que eran de River...”. Tras escuchar eso, Viale le consultó: “¿Salir, salir?”. Y él dijo: “No, tener un touch and go. ¡Ojalá hubiera salido! Lo nuestro fue en el campo”.

Desde ese instante, en las redes sociales comenzaron a especular sobre los probables nombres que formaron parte de la vida sexual del bailarín. Aunque le consultaron, Flavio dio que jamás diría quiénes fueron los futbolistas de River que compartieron una jornada de pasión con él.

En ese sentido, mientras analizaban la homofobia en el ambiente deportivo, Flavio explicó: “Viste que en el fútbol está esa cosa machista... ¡Y sabés cuántos gay hay! Los compañeros de esa persona gay, lo cuidan. Yo sé que los cuidan, porque hay un entorno tan machista. Entonces, cuando en un equipo hay una persona gay lo cuidan por esa cosa del medio, que es terrible”.

Lo cierto es que desde hace dos años, Flavio está de novio con Waldo Gómez, un joven de 22 años, oriundo de Entre Ríos y amante del arte. Se conocieron a través de amigos en común y desde que se vieron, no se separaron más. Ahora sueñan con ser padres. Mendoza ya tiene a Dionisio, su hijo de cinco años.

En cuanto a la homosexualidad en el fútbol, el último en salir del clóset y el único en actividad que reconoció ser gay fue el australiano Josh Cavallo, que juega de lateral izquierdo en Adelaide United Football Club. Desde sus redes sociales, había dicho, emocionado: "He peleado contra mi sexualidad para cumplir mi sueño. Hoy estoy listo para hablar acerca de algo personal. Finalmente me siento cómodo para hablar de ello en mi vida. Estoy orgulloso de anunciar públicamente que soy gay”.

"Ha sido un largo viaje hasta llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir fuera (hacerlo público). He estado peleando contra mi sexualidad durante más de seis años y ahora estoy orgulloso de poder descansar al respecto. Yo he tenido que aprender a digerir mis sentimientos para encajar en el molde de un futbolista profesional. Crecer siendo gay y jugar al fútbol son dos mundos que no se habían cruzado antes. Como futbolista gay yo conozco otros jugadores que lo viven en silencio. Lo cuento porque quiero ayudar a cambiar esto".

El futbolista de 21 años recibió el apoyo del sueco Zlatan Ibrahimovic, el español Gerard Piqué, el francés Antoine Griezmann y el inglés Marcus Rashford. Incluso el mediocampista de la Selección Argentina, Guido Rodríguez le dedicó un mensaje: “Liberta y paz mental para cada ser humano”.