Flavio Mendoza fue acusado de "estafador" por sus ex compañeros y él los ninguneó: "No me molesten"

Al parecer, poco le importó a Flavio Mendoza el reclamo de vario de sus ex compañeros del espectáculo Taboo contra los productores de dicho show, a quienes acusan de no haber abonado los sueldos de los artistas. Resulta que en medio de este escándalo, se viralizaron una serie de audios del coreógrafo pidiéndole a los bailarines -que llevan dos años reclamando el pago de sus sueldos- que "por favor" no lo molesten con sus reclamos.

De acuerdo con el ex jurado del Bailando por un sueño, no tiene tiempo y está "colapsado". "La verdad es que me encantaba hacer Taboo, fue un gran desafío por dónde se mire y lamento muchísimo que haya terminado todo tan mal. Yo rechacé otros trabajos para hacer temporada de verano pero bueno... aún me deben dinero así que si ven a los productores recuérdenselo", contó el bailarín Nacho Gonatta en sus historias de Instagram.

Si bien Flavio exigió públicamente una respuesta de los productores del espectáculo, a quienes también acusó de no pagarle su sueldo como figura del show, le envió a los bailarines un particular mensaje de audio desentendiéndose del tema y pidiéndole a todos ellos que dejen de molestarlo. "Hola, chicos, si bien me han mandado varios audios, yo les contesto a todos que estoy al tanto de todo y la verdad me da mucha pena todo lo que está pasando", afirmó Flavio.

Y agregó: "Espero que se solucione y si no se soluciona por algo será. Yo le puse la mejor a este show y me da mucha pena porque son artistas increíbles. Esto lo está resolviendo Maxi (su socio) con los productores del show que son Juan y Damián. Lamentablemente yo hoy no puedo hacerme cargo, estoy colapsado de tantas cosas. Ay, chicos, esto de falta de respeto y esto y aquello me tiene tan podrido".

Los audios fueron dados a conocer por Ángel de Brito y en un segundo audio, el artista le aclara a uno de sus bailarines: "A mí, perdonen, pero no me manden más reclamos que tengan que ver con Taboo. Háblenlo con Maxi y si tienen que iniciar acciones legales, inicienlas. Pero por favor, a mí no me llamen más porque estoy colapsado de mi vida en este momento para estar recibiendo mensajes. Les mando un abrazo. He hecho lo imposible para que ese show funcione".

Finalmente, Flavio se desligó del tema y le pidió a sus ex compañeros que "dejen de dar vueltas" con el tema. "Manden carta documento de una y ya", sentenció. La mediática Estefania Berardi reveló que algunos de los bailarines de Taboo lo culpan a Mendoza, quien también era empleado de esa obra, por la falta de pagos, mientras que el contrato que firmaron los artistas figura una productora cuyo nombre es "Dinamo Group S.R.L.".

Pablo Tomaselli, jefe de prensa del artista, explicó que Flavio "no era el director", sino que se desempeñó como "productor artístico" de aquel show. "Creo que el productor fue el dueño del teatro (Piazzolla Tango)", explicó Tomaselli. "Él también quiere que esto se resuelva pero no da los nombres de quiénes son los que están detrás de Dinamo Group y los bailarines dicen que fue él quien los convocó para trabajar al Teatro Astor Piazzolla", agregó la panelista.

Según trascendió, ninguno de los bailarines que participaron del espectáculo cobró sus respectivos salarios, a dos años de aquel show: cada bailarín cobraba 3,000 pesos por cada función. Flavio Mendoza, cabeza de compañía que tiene escuelas, circo y distintos espectáculos teatrales, había asegurado en plena pandemia que al menos 280 familias dependían de él, razón por la cual tuvo que vender un departamento para mantener la estructura que forjó durante los últimos años.

Semanas atrás, fue tendencia en las redes sociales por pararse en la vereda de enfrente al gobierno nacional y aprovechó su espectáculo Stravaganza -Teatro Luxor de Villa Carlos Paz- para volver a defenestrar al presidente Alberto Fernández y compañía. "Había bailarines, había acróbatas que no tenían para comer, literalmente", había resaltado el reconocido bailarín, coreógrafo y productor decidió sobre las restricciones que afectaron a miles de artistas durante la pandemia.

Luego de aclarar que él afortunadamente pudo "zafar", le pidió al público -a esta altura sorprendido por el descargo final del artista- que elijan mejor a la hora de votar en 2023. "Así que la próxima que tengamos que votar o hacer algo pensemos, porque mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos nosotros nos cagábamos de hambre", lanzó el ex jurado del Bailando por un sueño.

Y siguió: "Yo, mi amor, no se la perdono más. Porque yo soy un laburante de este país y le he dado trabajo a montones de personas a lo largo de este tiempo. He creado espectáculos y se han hecho millonarias conmigo. Así que, mi amor, no te lo perdono más". En abril de 2021, Flavio ya había disparado munición gruesa contra el presidente a raíz de las nuevas medidas que buscaban impedir que el número de casos diarios de COVID-19 sigan en aumento.