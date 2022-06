Floppy Tesouro contó que le ofrecieron miles de dólares por sexo: “Fue un halago”

Desde hace un tiempo, la vida de Florencia Tesouro cambió para siempre. Se separó del empresario Rodrigo Fernández Prieto, con quien tuvo a su hija Moorea, y comenzó a disfrutar de la soltería otra vez. Hace poco se la relacionó con el ex modelo Tommy Dunster. Pero, en realidad, había iniciado una relación con el dueño de restaurantes Ezequiel Pereira, con quien la cosa no duró mucho.

Ahora, lista para repartir su tiempo entre la crianza de su hija y la diversión con amigas, Floppy se fue a Miami. De día se divierte en el gimnasio, evalúa propuestas laborales y disfruta de Moorea. De noche, cada vez que puede, sale a disfrutar de la noche estadounidense rodeada de buenas compañías.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese contexto, Tesouro también es un personaje muy atractivo para los periodistas latinos que se encuentran en Miami. Por eso, hace poco fue entrevistada por un influencer que se estableció en la Florida y que quiso saber cómo es la vida de la ex Gran Hermano.

Relajados y en la playa, Floppy habló de todo. Incluso de las increíbles y millonarias propuestas para tener sexo. En ese punto, Mauro Stender, del programa 3 fases, le dijo: “Sabés que en Miami todo se sabe, y me contaron que rechazaste una oferta de seis cifras para vender tu cuerpo, en Cantina La Veinte. ¿Es verdad?”. Fue entonces, que Florencia afirmó: “¡Tenés data certera! Fue inolvidables. Este fue mi amigo Gaby Álvarez seguro”.

Y contó que todo sucedió en un restaurant de Miami. Después de dar a entender que se trataban de, al menos, cientos de miles de dólares, Tesouro dijo: “Fue una cifra muy abultada. Ni lo digamos, fue un número que halaga, sinceramente. Pero la verdad es que nunca quebré mis valores por más que era mucho dinero. Creo que cada uno es como es y ni siquiera se me pasó por la cabeza”.

Sorprendidos, todos los presentes le consultaron qué piensa sobre los hombres o mujeres que suelen aceptar ese tipo de propuestas, y ella respondió: “Yo respeto al resto y que cada uno haga lo que sienta, lo que quiera, lo que pueda, pero tengo la suerte de tener la carrera y la familia que quiero, y de haber logrado muchas cosas en mi vida en lo personal y lo laboral. Entonces creo que todo eso vale mucho más y duermo tranquila”.

Entonces, le preguntaron qué fue lo que le respondió a la persona que quería pagarle para tener una noche de sexo con ella, y Tesouro afirmó:“Y… le dije: ‘Qué halago, mil amores, pero no va conmigo’. Después fui a comer, terminé de cenar con amigos, nos divertimos y me fui al hotel a dormir tranquila y divina”. Y completó: “Eso me pasó dos veces. Una fue en Miami y la otra en Argentina. Pero a mí en lo personal me genera rechazo, porque el hecho de que seamos modelos y laburemos con lo físico no les da derecho a sentir que uno es un objeto”.

Por último, Floppy habló sobre su presente amoroso: “Estuve muy bien. Pero ahora disfruto de mi soledad porque siempre estuve en pareja. Me encanta estar en pareja, es mi mejor estado, sin ir más lejos, pero a esta altura de mi vida tiene que ser alguien que me llene en todo sentido, sino ya estoy regia”.