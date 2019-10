Flor Jazmin Peña contó cómo fue que salió del closet: "La mitad de mi familia me dejó de hablar"

El Bailando siempre tiene varias revelaciones en cada una de sus ediciones y en la de 2019 todos los flashes se posaron sobre la bailarina Flor Jazmín Peña, la partenaire de Nicolás Occhiato, que recientemente salió del closet y comenzó a hablar con naturalidad sobre su bisexualidad.

“Para mí fue muy sanador, más allá de que yo estoy súper abierta también a enamorarme de un hombre… Medio que salí del clóset ahí, de hecho había parte de mi familia que no sabía, fue tremendo”, reveló la bailarina en declaraciones a Los Ángeles de la Mañana.

Es que Peña se cansó, de acuerdo a lo que dijo, de que la vinculen sentimentalmente a diferentes personalidades. Primero, se dijo que sería el nuevo amor del ex de Flor Vigna; luego, enamoró a Leticia Siciliani, y como consecuencia salió a aclarar los tantos.

“Mi sexualidad siempre la mantuve algo guardada porque el hecho de estar con mujeres es una idea que a mis viejos aún les cuesta asimilar“, afirmó. En esta línea, la bailarina reconoció que la desconcertó la reacción que tuvieron algunos seres queridos. “Muchos se sorprendieron, tanto amigos como parte de mi familia que no lo sabían. De hecho, la mitad de mi familia no me habló más“, reconoció.

“La homofobia sigue existiendo. Si bien la sexualidad de uno es un tema personal, haber podido charlarlo en televisión con tanta naturalidad me alivió y alineó mi discurso. Ojalá ayude a quienes aún les cuesta hacerse cargo y tienen vergüenza de lo que les pasa, eso no debería suceder más”, aseguró.