Flor Peña, a corazón abierto: "No soy una madre presente porque trabajo mucho"

Anoche llegó a su fin el Bailando por un sueño y como no podía ser de otra manera, la producción de LaFlia les dedicó a los que hacen posible el certamen de baile, sobre todo a los que integran el jurado, un emotivo video. Pero el clip que realmente conmovió a Flor Peña fue uno que, de manera sorpresiva, le mostraron durante su visita en el ciclo Siempre Show.

Allí, la actriz recibió como regalo las dulces palabras de sus hijos Toto (16) y Juan (11), frutos de su anterior relación con Juan Otero. "Hola, ma. Te quería decir que te amo mucho. Si querés te puedo dar mejores elecciones para que seas mejor jurado porque la verdad es que Pampita (su compañera en ShowMatch) te está pasando el trapo", señaló el más chico de los dos.

Mientras que Tomás, sumó: "Sabés que soy un chico de pocas palabras. Sabés que no me gustan mucho las cámaras y nada de eso, pero todo esto lo hago por vos, porque te amo. Te quería agradecer por estar siempre, por estar para mí, mi hermano y por estar para todos, y sobre todo por ser quién sos. Por ser esa gran persona, esa gran mamá. Te agradezco por todo y te amo”.

Al escuchar las palabras de amor de sus hijos, Flor no pudo contener las lágrimas y sorprendió al confesar que ella realmente es una mamá “ausente”. “Me mata porque Toto nunca me dice nada. Yo tengo una relación hermosa con mis hijos porque no es de 'cantidad', es de 'calidad'. Yo no soy una madre muy presente porque trabajo mucho y además, amo lo que hago”, explicó.

Y agregó: “Y no podría ser de otra manera, soy una mamá muy trabajadora. Cuando vienen madres a decir ‘¿cómo hacés?’, yo les digo que relajen porque los hijos aprenden a tomar lo que uno les da. No hay un libro que diga que la maternidad tiene que ser de una sola manera".

En esa línea, la actriz reveló que encontró con cada uno de sus hijos una manera de disfrutar y estar con ellos. “No es la misma manera con Toto, que con Juan. Juan es un petardo y tenemos una relación en la que él me crítica y me critica, y yo me río", detalló.

Y cerró, con lágrimas en sus ojos: "Y Toto es sensible, habla poco, no le gusta exponerse pero me dice 'mamá, necesito hablar de esto' y sabe que estoy y que voy a escucharlo. Juan me dice muchas más cosas, pero que me las diga Toto me mata porque va a cumplir 17 años y los pibes de esa edad están en otra, entonces que me diga que me ama es porque algo bien hicimos".