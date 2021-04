Flor Peña bancó la suspensión de las clases presenciales y disparó contra Amalia Granata y Pampita

Tras el anunció del presidente Alberto Fernández con una serie de nuevas medidas restrictivas con el objetivo de aminorar la curva de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), algunas celebridades salieron a quejarse por las redes sociales por la suspensión de clases presenciales en los tres niveles educativos por 15 días.

Dos de las famosas que se mostraron muy enojadas fueron la modelo Carolina Pampita Ardohain y la mediática Amalia Granata. En ese sentido, la conductora de Pampita Online escribió, en una serie de tuits: “¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social".

Y la modelo agregó: “¡Al menos 450 mil vacunas fueron destinadas para los docentes! ¿Y suspenden las clases presenciales! ¡Alumnos de primaria podrían perder hasta el 70 por ciento del aprendizaje! ¡Las clases virtuales producen un deterioro en la salud física y emocional de los estudiantes!".

Tras enterarse de las palabras de Pampita y de Granata, Florencia Peña no se guardó nada y expresó también su opinión, en apoyo a la decisión del presidente para frenar los contagios y cuidar la salud de todos los habitantes bancó : "Me parece que no tenemos que ser tan extremos y mirarse el ombligo, tanto Amalia, como Pampita como yo tenemos posibilidades de que nuestros hijos los cuiden personas y nuestros hijos no tienen que ir a clases porque tienen dónde quedarse".

Y agrego, en contexto con la pandemia que se vive en todo el mundo: "Si venimos de los antecedentes que venimos de un año sin clases entiendo el malestar. Es un momento muy complejo, estamos en el pico de los contagios, y si bien es verdad que las clases en sí misma, no es lo que más contagia, lo que contagia es todo lo que sucede para llegar a las clases. Estamos tratando de bajar el nivel de congestionamiento en los transportes públicos, no me parece mal que durante 15 días paremos".

Por otra parte, la conductora de Flor de equipo aseguró, en cuanto a una de las decisiones que había tomado en cuanto mandar o no a sus hijos al colegio: "Yo te digo, como mamá, yo ya había decidido no mandarlos a la escuela por un ratito para que no se genere tanto contagio, había mucha cosa de contacto estrecho y de ir para adentro".

Y finalizó, con una experiencia personal que transitó durante el último año: "Mi hijo Toto terminó 5to año por Zoom, y yo como mamá pensé '¡es lo que le tocó!´. Nadie quiere que no vayan a la escuela. Creo en la educación y además creo en la educación pública. En este momento me parece importante cerrar quince días".

Pero Florencia no fue la única que le dio duro a Pampita. También se sumó José María Listorti. Hace pocos días, la modelo realizó un masivo baby shower, sin cumplir las recomendaciones del distanciamiento social, ni el uso del barbijo. Tras ver un informe sobre las suspensión de las clases presenciales y la opinión de los famosos, el conductor de Hay que ver se mostró indignado.



“Yo la quiero un montón a Pampita, la admiro y entiendo que esté en contra, pero venís de hacer un baby shower con 40 personas. Tené un poquito de criterio en la vida, seamos un poco más responsables. El baby shower puede esperar, no es fundamental, no es esencial y también es un foco de contagio”, dijo Josema, con mucha razón.