Flor Peña contó con alegría que operaron a su mamá: “Le extirparon el tumor, como tenía que ser”

Finalmente, luego de que manifestara su preocupación en las redes sociales ante la decisión del Gobierno bonaerense de suspender cualquier cirugía y atención de patología que no revistieran urgencia tanto en las clínicas públicas como las privadas, Flor Peña anunció que su mamá, Norma Finoli, de 78 años, fue operada de su tumor, luego de que su cirugía fuese cancelada días atrás por el faltante de camas en la Provincia de Buenos Aires.

Así lo confirmó la propia conductora de Telefe a través de sus redes sociales: “Mi madre acaba de salir del quirófano. Tumor extirpado, como tenía que ser. Gracias a todxs lxs que mandaron buena onda y cariño para ella. Y al San Lucas por devolverle el turno de la operación. Finalmente hoy es un día feliz. Gracias doctor (Guillermo) Capuya, sos un crack amoroso”.

Además, en su cuenta de Instagram agregó un video donde detalló: “Quería contarles que la pudieron operar. Salió bien: el tumor está afuera, eso era lo importante. Y ahora veremos cuál es el tratamiento a seguir. Gracias inmensas por todos los mensajes, por el amor. No la pude acompañar obviamente por mi covid positivo, pero estoy contenta de que haya podido operarse. Gracias”.

No fueron días fáciles para la actriz, que quedó en el centro de la polémica luego de referirse públicamente a las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno Nacional para regular la ocupación de camas. “Mi madre debía operarse este lunes de algo bastante severo. Le acaban de bajar su cirugía, aún cuando su oncólogo la considera urgente. Así estamos. Ella entiende. Lloramos juntas. Me angustia no poder ayudarla", escribió.

Y sumó: "Pero la situación es grave. El esfuerzo sólo puede ser colectivo. Mi vieja tiene 78 años. Su médico está haciendo lo posible porque atiendan su pedido. Mi hermana y yo haremos lo mismo”. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, la ex Casados con hijos movió cielo y tierra, y logró que el Sanatorio San Lucas comprendiera "la urgencia" que atravesaba su mamá.

Cabe recordar que el martes de la semana pasada, el Gobernador Axel Kicillof –a través de una resolución– dispuso que las clínicas públicas y las privadas ubicadas en la provincia de Buenos Aires suspendan cualquier cirugía y atención de patología que no sean urgentes, para privilegiar la atención a pacientes con coronavirus, ante la llegada de la segunda ola.

De acuerdo al último relevamiento, la ocupación de camas de terapia intensiva en en el AMBA asciende al 73%. Y el “aumento exponencial en el número de casos confirmados (de covid) coincide con la mayor ocupación de camas de cuidados intensivos”. Fue entonces que Florencia Peña estaba dispuesta a presentar un amparo hasta que el Sanatorio San Lucas accedió a extirparle el tumor maligno a su mamá.

La actriz no pudo acompañar a Norma debido a los protocolos vigentes por la pandemia y a que en los últimos días, anunció que tanto ella como sus hijos, Tomás Otero (18), Juan Otero (12) y Felipe Ponce de León (3), fruto de su actual relación con el abogado salteño Ramiro Ponce de León, dieron positivo de coronavirus. “Esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo, y que los niños no están exentos”, dijo.

Por otra parte, la operación de su mamá se dio en una fecha muy especial para la familia Peña: el martes se cumplió un año del fallecimiento de Julio, el padre de Florencia Peña, quien murió a raíz un “cáncer terminal” que lo tuvo a mal traer desde junio de 2018. “Hoy se cumple un año desde tu partida. Te extraño viejito. ¡Mucho! Extraño abrazarte. Extraño cuando nos reíamos como niños", lo recordó la conductora de Flor de equipo.

Y agregó: "Extraño tenerte cerca. Pero sé que estás. Y que en ese lugar donde hoy habita tu alma sin cuerpo estás bien. No creo en la muerte como un final; creo que es un paso hacia otro estadio. Uno mejor, sin dudas. Acá es difícil. La convivencia en este mundo terreno se volvió complicada, viejito. Seguro ya lo sabrás. Ayudá a la vieja, que le duele el alma. Cuando te fuiste te llevaste un pedazo de su vida".

En su conmovedor descargo, la ex protagonista de Casados con hijos le agradeció su rol como padre y concluyó: “Acá estamos bancándola y llenándola de amor con Belu (su hermana). Ya nos volveremos a encontrar. Te llevo conmigo siempre. Estás en mi corazón. Estás en todo lo que hago. Ojalá estés orgulloso de la familia que formaste. Gracias por haber sido ese padre que fuiste. Deseo que el tiempo siga haciendo lo suyo, para que el dolor se convierta en alegría. Te dejo la canción que te escribí cuando partiste. Te amo para siempre”.