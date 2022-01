Flor Peña cruzó fuerte a Yanina Latorre por el "fracaso de rating" de su programa y el futuro de LAM

Dos días atrás, Florencia Peña sorprendió a sus televidentes al anunciar entre lágrimas el fin de Flor de Equipo, magazine que conducía para Telefe. La actriz explicó que el abrupto fin del programa se debió a que necesita retomar su trabajo como actriz, aunque fueron muchos los que especularon con que, en realidad, habría sido una decisión unilateral del canal por la baja audiencia. De hecho, fue Yanina Latorre quien compartió un tweet en donde señalaba que ese fue el motivo real de la cancelación del ciclo y se abrió ahora la especulación entorno a si será o no Ángel De Brito quien se quede con ese espacio y desembarque en la grilla con una nueva versión de Los ángeles de la mañana.

"Tras el rotundo fracaso en rating, Flor Peña deja Telefe y su lugar será ocupado por su competencia: Los ángeles de la mañana. Un hecho histórico para la televisión", confirmaba el tweet compartido por Latorre, quien ya confirmó que acompañará a De Brito en su nuevo proyecto.

Atenta a los rumores, Flor fio una nota en la que volvió a aclarar que la decisión de dar por terminado el magazine fue suya. "Estoy muerta y estoy muy cansada. Cuando firmé este contrato, sabía que la conducción a la mañana iba a tener fecha de vencimiento; básicamente porque yo necesito actuar", aseguró en declaraciones televisivas.

"Amo mi programa. No solamente lo amo, sino que tengo una gran relación con mis compañeros; pero tengo un proyecto de teatro muy grande para dentro de poquito; tengo más cine por delante, no estoy durmiendo y estoy sin vacaciones", reforzó la ahora ex conductora, al tiempo que sumó: "La verdad es que irme no es lo que más me gusta, pero no puedo hacer otra cosa porque no tengo tiempo. Yo termino a la una el programa, me voy de acá a las dos menos cuarto y mi vida empieza ahí. Entonces, todo lo que hago, lo hago después".

La actriz no se refirió en ningún momento a las acusaciones de baja audiencia e insistió en que los motivos de su abrupto final responden a su necesidad de retornar su carrera artística que, entre otras cosas, podría incluir un nuevo musical.

"Ni hablar si voy a hacer teatro a la noche. Si llego a hacer un musical, ¿cómo me levanto a la mañana? Es inviable para mí en este momento de mi vida. También uno se plantea después de muchos años de hacer esto cuál es la ecuación. Y no puede ser nunca trabajar y trabajar. No tengo tiempo para ver a mis hijos, no tengo tiempo para ir a tomar un café con una amiga, no tengo tiempo para hacer nada. Por ahora, lo único que quiero es colgar los botines, irme a descansar y seguir con el año".