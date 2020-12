Flor Peña dijo que Maradona "murió como vivió" y Paoloski la cruzó:  "Diego se murió solo y triste"

Como todos los días, Florencia Peña, conductora del ciclo Flor de equipo, realizó el pase junto a Germán Paoloski para cerrar su programa y dar inicio al noticiero que se emite al mediodía por la pantalla de Telefe. Y como no podía ser de otra manera, la causa que se inició a partir de la muerte de Diego Armando Maradona y los últimos días del Diez fueron el denominador común del intercambio entre ambos conductores.

Pero si bien ambos coincidieron que fue una "crónica de una muerte anunciada" por el deterioro que el difunto DT sufrió en su salud en los últimos años, el pase originó un inesperado cruce entre ambos por un llamativo desacuerdo. "La sensación es que hubo muchas cosas que se conjugaron para que culmine todo con este final trágico. Creo que murió como vivió, con un montón de cosas que suceden alrededor", opinó Flor.

Luego de este comentario, la actriz se despidió porque su programa ya había llegado a su fin y le dio su lugar a Paoloski, quien en primer lugar presentó la agenda y las noticias del día, y luego se tomó unos minutos para aclarar que no estaba de acuerdo con su compañera de canal. "Hoy Flor cerró su programa diciendo que Diego murió como vivió, y como era el final de su programa no daba para debatir, pero yo no creo que haya sido así", dijo.

Y siguió: "Por todo lo que estamos escuchando y conociendo, Diego se murió solo, triste y en un lugar que ni siquiera era apto para que viviera sus últimos días. La pregunta es si Diego estaba en condiciones de decidir sobre su vida. Si realmente podía decidir entonces no hay otro responsable, pero el problema es que, si no estaba en condiciones porque ponía en riesgo su propia vida, habría que haber hecho otra cosa para salvarlo".

Conmovido por la muerte del ex campeón del mundo en 1986, Paoloski recordó la internación del Diez en 2004, donde autorizó a su familia contra su voluntad para salvarle la vida y aclaró: "En esa época no estaba la ley de salud mental, y ahora aunque Diego no aportaba a su recuperación, primó la voluntad del paciente antes que su vida. Hubo inacción, negligencia, incapacidad o temor a ser penalizado, no hay mucho más".

Para ponerle fin a la discusión, el conductor hizo principal hincapié en su diferente punto de vista con la actriz y cerró: "Tal vez el internarlo contra su voluntad suponía un problema legal y por eso la Justicia está analizando todo esto".