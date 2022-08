Flor Peña disparó contra Instagram, se comparó con J-Lo y denunció un complot en Estados Unidos

En julio de este año y por segunda vez (la anterior había sido en mayo), el perfil de Florencia Peña en Instagram había sido suspendido. En aquel momento, la actriz denunció que el perfil Flor_de_P volvió a estar inaccesible por unas fotos en las que aparecía semidesnuda en la cama y que quiso publicar. “Por estas dos fotos me volvieron a cerrar la cuenta de Instagram, ¿de verdad?”, se había preguntado la conductora.

Esto llevó a la protagonista de Casados con hijos a realizar un sinfín de reclamos en su programa de América TV. Pero ninguno surtió efecto y no pudo recuperar más esa cuenta. Resulta que la sanción de la plataforma fue mucho más contundente de lo que esperaba debido a que su cuenta fue denunciada reiteradas veces por parte de los usuarios a causa del contenido erótico que ella suele publicar, lo que la obligó a crearse una nueva.

A través de un contundente video que publicó en su nueva cuenta bautizada como SoyFlorPe (la cual adornó con sugerentes chicanas, se definió como "artista" y en su perfil agregó: "Échame tierra y verás como florezco. #RECARGADA"), se dirigió a sus seguidores, les explicó porqué no pudo recuperar su otra cuenta y lanzó una polémica teoría sobre el supuesto motivo del cierre definitivo de aquel usuario: "Me dijeron que Estados Unidos había tomado la resolución de no devolvérmela".

Visiblemente fastidiosa porque perdió al grueso de sus seguidores (los famosos utilizan las redes sociales para comerciar, tener ingresos y adquirir todo tipo de canjes), Flor comenzó con ironía: “Hola, si están del otro lado es porque ya me están siguiendo o porque son curiosos y curiosas o porque están esperando para denunciarme. De cualquier manera, bienvenidos y bienvenidas a mi nuevo Instagram".

Según explicó, ella ni nadie de su entorno entienden las razones que llevaron a la red social a cerrar de manera definitiva su cuenta: "Parece ser que definitivamente y nadie entiende por qué, yo no entiendo por qué, la gente que me pregunta tampoco entiende por qué y la verdad es que no hay ninguna respuesta. Supuestamente es por alguna foto sexy o un par de fotos sexies que infringen la convivencia en esta hermosa comunidad que es Instagram, pero eso no es verdad: esas mismas fotos por las cuales supuestamente me levantaron la cuenta, las tienen cuentas de mis fans dentro de Instagram. O sea, las mías, en mi cuenta, infringen la relación con la comunidad, pero las cuentas de mis fans no la infringen".

Y siguió: "Justamente un día después de que me cerraran la cuenta J-Lo apareció con un desnudo impecable, porque está impecable y es una bella mujer que merece mostrar todo lo que quiera, y todo el mundo alabó su hermoso desnudo en Instagram. Y ni quiero contarles la cantidad de fotos cuasi pornográficas, por no decir pornográficas, que están dentro de Instagram. Mis fotos sexies, que ya casi a esta altura son fotos de infantiles, son las que molestan, son las que infringen mi relación con la comunidad dentro de Instagram. No hay una respuesta a mi pregunta, Instagram nunca me contestó por qué me cerró la cuenta".

En ese momento, la actriz sostuvo que a través "de un amigo, de un amigo, de un amigo" se enteró que desde "Estados Unidos" tomaron "la resolución de no devolvérmela". "Seis millones de seguidores tenía mi cuenta, ocho años de comunicación con el afuera, comunicación directa. Desde el nacimiento de mi último hijo, mis viajes, toda mi vida pública y algunas de mis cosas privadas puestas en ese Instagram. Mi cuenta verificada, mi bitácora de vida, todas mis experiencias compartidas, todas ahí adentro quedaron hoy y nadie me da una respuesta de por qué no me la devuelven y por qué no puedo seguir teniendo mi Flor de Pe", sostuvo.

La actriz definió la creación de esta nueva cuenta como "un nuevo comienzo". "Acá estoy de nuevo. Nos vamos a divertir, les prometo que va a haber mucho humor. Seguramente alguna que otra foto sexy porque esta soy, soy una mujer libre y me la banco, me la recontramil banco. Ojalá eso sea inspiración para que muchas se sientan siempre así, las putas amas de su vidas, yo me siento la puta ama de la mía", cerró.