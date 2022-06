Flor Peña habló de la pelea con Érica Rivas: “Hice mucho para que estuviera en Casados con hijos"

No esquiva el bulto. Si algo caracteriza a Florencia Peña es decir las cosas de frente, aún a sabiendas de que sus palabras serán transportadas por arte de magia por todos los portales. Este es el caso. Le preguntaron por la polémica que se armó alrededor de Érica Rivas y "la puta ama" dio su opinión del caso.

“Yo no estoy en contra de Érica. No pienso como ella, que es distinto. Acá ya no pensar como alguien es estar en contra”, comenzó su exposición sobre el tema sentada en el banquillo de invitada en el panel de Intrusos. Después agregó:

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Básicamente a Érica la banco como actriz, la banco como mujer, la banco como persona y banco sus elecciones. Quizá con lo que yo no estoy de acuerdo es en la percepción de qué fue lo que pasó. Pero yo no me voy a meter en su percepción, que es absolutamente válida porque es la de ella".

Casados con hijos: ¿machismo explícito o sátira?

La polémica empezó cuando Casados con hijos anunció su nuevo formato en versión teatral. Érica Rivas propuso algunos cambios en el libro, para evitar los chistes machistas y sexistas que nos tenían acostumbrados en la tele, pero lejos de recibir el visto bueno, la decisión fue dejarla fuera del proyecto. Aunque la versión oficial aseguraba que la actriz no llegó a un acuerdo y se negó a firmar el contrato, la intérprete de María Elena Fuseneco contó que la echaron.

"Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, declaró en su momento. Y después remató: "Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto".

Desde ese entonces, cada comentario sobre el tema enciende nuevamente la polémica. Y aunque Florencia Peña jura estar siempre del lado de la mujer, ayer volvió a dar su opinión sobre el asunto.

"Lo que a mí me dolió fue que tanto yo como Luisana Lopilato hicimos mucho para que ella estuviera. De hecho, yo me junté con ella, nos tomamos un café... Quizá lo que me dolió fue escuchar como que yo había quedado del lado del opresor", confesó.

Bart, Homero, Pepe y Moni Argento

¿Qué significa el lado opresor? "No sé de qué opresor hablamos porque Casados con hijos es Casados con hijos... Obviamente, hay chistes que no haríamos porque es menospreciar mi inteligencia. Decir que si ella no se ponía firme yo o Luisana hubiéramos hecho cualquier cosa", explicó.

Y agregó más leña al fuego: "Es como agarrar Los Simpson y querer cambiar a Bart o a Homero porque nos parecen machistas. Es una sátira. Si entendemos que es una sátira, si comprendemos que Casados con hijos es una sátira y que nos estamos riendo de los prototipos, que nos estamos riendo del machismo, y que de hecho María Elena fue el único personaje feminista. Era la única que lo enfrentaba a Pepe y a Moni".

Finalmente, para completar el concepto, la actriz y conductora justificó los chistes a manera de reflejo de la sociedad. “Es una sátira de la familia tipo. Érica quería hacer otra cosa. Y está todo bien, es su elección, pero no era Casados con hijos. En un momento las partes empezaron a estar muy friccionadas y no había manera de llegar a un acuerdo”, cerró.