Flor Peña, mano a mano con BigBang: "Lo que me hacen es una operación política, me quieren cancelar"

Tras el estreno de su programa "La Put@ Ama" en las noches de América, Florencia Peña se encuentra en el centro de la tormenta. Sin pelos en la lengua, la irreverente conductora brindó una entrevista a BigBang donde habló de la feroz crítica que sufrió su late night show, los mensajes de colegas despiadados con agresiones misóginas por sus convicciones políticas, el casamiento con su Ramiro Ponce de León, y Network, su nueva obra de teatro, que se estrena el 14 de julio. "Le vamos a dar batalla a tanta mierda con "La Put@ Ama" en este 2022", aseguró la brillante actriz.

-Dijiste en tu programa: "Tranquilícense, pueden poner otro canal. No pasa nada, de verdad. Tranquilos", ¿Te dolieron las críticas?

-Las críticas no me duelen. Lo que me duele es que naturalicemos la agresión. Tengo 40 años de carrera, imaginate que las críticas son normales. Pero esto no es una crítica, lo que me están haciendo es una operación, que ya me vengo bancando varias, es una más, que nada tiene que ver con el programa (La Put@ Ama) sino que es política. No me molestan los haters de la redes sociales, porque ahí el 20 por ciento puede ser gente real y el otro 80 son trolls pagos, los que sí me preocupa son esos periodistas serios que ocupan un lugar en la escena local, tengan el nivel de misoginia y agresión que tienen y que nadie diga nada.

-Te referís a Jorge Lanata

-Me refiero a Jorge Lanata y a varios más. Esta lleno de gente que dice barbaridades. De hecho ayer en el medio del programa que nos estaba yendo bien empezaron a meter una fake news que yo estaba en 0.2 de rating , o sea , hay una campaña bastante furiosa.

-¿Qué ganan con hacerte esta “furiosa campaña”?

-Lo que ganan es cancelarme definitivamente. Callarme. Disciplinarme. Me estaba esperando. Como puede ser que a los 5 minutos de haber salido el programa al aire yo ya era tendencia que el programa era un mierda. Estaba todo orquestado. Yo tengo un juicio con Fernando Iglesias y Waldo Wolff. No me la voy a llevar de arriba.

-Ya que hablamos de temas judiciales la diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, decidió denunciarte por los "contenidos groseros, vulgares y chabacanos" del programa.

-(Se ríe) Sí, ella y varios diputados del Pro firmando. ¿Entendés que es delirante? Es para reírseles en la cara.

-¿Si el programa hubiera sido conducido por un hombre habría tenido las mismas críticas?

-Si es un hombre peronista sí. Si fuera un hombre el establishment, no. Te doy un ejemplo a mi me encantaba el programa “Sin codificar”, donde estaba Yayo, que me fascina y me hace reír, la cantidad de barbaridades que dice y nadie le hizo una campaña en contra. Todo lo contrario, es "qué bien que putea Yayo". De verdad, por favor, saquémonos las caretas. Está todo bien yo me la banco porque yo soy la que soy, pero no lo disfracemos de otra cosa. Yo pude haber estado un poco grosera el primer día, más allá de lo común, puede ser. Pero también vos podes decir: "Flor estuvo un tanto grosera, pero la bancamos porque es el primer programa, porque los programas se van haciendo con el correr de los días, ella también se va a ir acomodando". O no, tal vez, decir "no me gustó, pero no podemos negar sus cualidades artísticas", pueden criticar con altura. Pero esto no es así, las criticas no son al programa.