Flor Peña y su nueva postura política: "El kirchnerismo ya pasó, ahora viene otra etapa"

Florencia Peña es unas de las tantas actrices que manifestaron, cada vez que tuvieron la oportunidad de tener un micrófono enfrente, su devoción por el kirchnerismo. Por consecuencia, también es una de las tantas artistas que critica el gobierno de Mauricio Macri y que, gracias a su pública postura política, recibe toda clase de cuestionamientos en las redes sociales.

Sentada en el living de Los Ángeles a la mañana, la también jurado del Bailando volvió a hablar de política a pocos días de las elecciones presidenciales. "¿Si bajo el nivel de odio de la gente? Sí, bajó mucho porque no hablo de política. Me cuesta no hablar porque tengo un pensamiento sobre las cosas y me gusta expresarlo, pero entendí que la virulencia no va", contó Flor.

Consultada sobre la nueva faceta política de Luciana Salazar, la protagonista del musical Cabaret explicó que ella la pasó “mal” cuando decidió utilizar sus redes para usos políticos. "Yo la pasé mal. Te pasan cosas que no están buenas. Te amenazan…”, reveló.

Y siguió: "Si vos no te vas a dedicar a la política (hablar de eso) es una delgada línea entre que alguien te utilice y después las piedras van a vos porque ella es solita con su espalda. Es difícil cuando vos te metés a defender lo que ni siquiera conocés porque uno puede defender una idea sobre un país y argumentar pero defender a personas que no conocés”.

En ese momento, Flor sostuvo que poner hombro por alguien “a veces es complejo". "En mi caso particular siempre me he declarado peronista y kirchnerista, y me decían 'bueno, pero vos bancás la corrupción'. No, claro que no la banco, lo que yo banco es una idea de país", aclaró.

Y reflexionó: "Ni todo es tan bueno ni todo es tan malo. Poder reconocer qué cosas están bien y qué cosas hay que mejorar o cambiar. Es difícil cuando hay tanta grieta porque cuando hablás mal de uno entonces ya sos del otro, es automático".

Fue entonces que, esperanzada en la candidatura de Alberto Fernández, la ex Casados con hijos disparó: "El kirchnerismo ya pasó, ahora viene otra etapa. Tengo un pensamiento peronista, más afín a la distribución de la riqueza, la inclusión, a ayudar a que el pobre salga un poco a flote, a quitarle a los que más tienen para darle a los que tienen menos”, detalló.

Según la actriz, se avecina un Gobierno "con ​más peronismo" y "eso es lo interesante". "Lo que hacía antes era ponerme la capa y la espada sobre un concepto que era el kirchnerismo, como si el kirchnerismo entero fuera la solución y estoy más de acuerdo con lo que está pasando ahora que es un panorama más amplio en el que hay muchas más voces distintas”, dijo.

Y destacó que dentro del Frente de Todos, incluso, hay voces que se han “criticado entre sí". "Lo que hizo Alberto (Fernández) fue muy inteligente. No estarían ganando la elección si no hubiera sido porque se fusionaron muchos pensamientos distintos", sentenció.