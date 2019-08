Flor Torrente mató a Suar: dijo que la vetó en PolKa y habló del vínculo de Toto con Margarita

Florencia Torrente es, sin lugar a dudas, una de las revelaciones del Bailando 2019. Después de muchos años de idas y vueltas, la hija de Araceli González finalmente se animó y se sumó a las huestes del certamen de baile de Marcelo Tinelli. Aunque puso paños fríos cuando en su momento se le preguntó por Griselda Siciliani, quien también participa del programa, la actriz dio una entrevista y habló de todo. El vínculo que tiene con Adrián Suar y por qué no trabaja en Pol-Ka.

"No tengo vínculo con Suar, pero no por una imposición de mi madre. Es por un tema personal. Qué se yo, cada uno se maneja en la vida como puede", reconoció de inmediato en el ciclo radial de Marcelo Polino. Hasta acá, nada nuevo. La actriz ya había confesado que no se hablaba con el padre de su hermano Tomás y reconoció que el enfriamiento de su relación tuvo lugar por la complicada separación con Araceli.

Lejos del bajo perfil que suele mantener, Florencia también se refirió al escándalo que tuvo lugar en junio de 2017 cuando su madre y Siciliani se enfrentaron en los medios por Fabián Mazzei. En su momento, la bailarina visitó el piso de Intrusos y negó que el marido de Araceli haya sido proscripto en PolKa. Araceli recogió el guante de inmediato y no sólo confirmó que tanto ella como su marido habían sido vetados de la productora de Suar, sino que fue el propio padre de su hijo quien la llamó por teléfono y le anunció la decisión: "¡Ustedes no van a trabajar nunca más!".

Ahora, Torrente sumó otro pliego a la historia. "Yo también estoy vetada en Pol-Ka desde hace años. Igual, si me convocan para trabajar no sé si aceptaría. Tendría que llegar a ese punto y ver cuál es la situación", reconoció. Quien sí se sumó este año a la productora fue su hermano, Tomás, que interpreta a un joven policía en la ficción Argentina, tierra de amor y venganza.

"Mi hermano tiene su convicción y su pensamiento; sus principios y él tiene en claro lo que piensa. Nosotros tenemos una muy buena relación porque mi madre se encargó de que así sea", destacó, dando a entender que pese a las diferencias el vínculo con "Toto" es muy bueno. Sin embargo y para sorpresa de muchos, Flor habló de la relación que Tomás mantiene con su otra hermana, Margarita, fruto de la relación de Suar con Siciliani. "No pasa lo mismo con la hija de Griselda, con quien no existió ese vínculo que lo construyen los padres".

Contenta con su participación en el Bailando, Florencia no descarta la posibilidad de desembarcar en alguna comedia musical. "Hay cosas interesantes, me encantaría hacer un musical. Eso es a lo que apunto"; anticipó, al tiempo que se refirió al vínculo que mantiene con su partenaire, Ignacio Saraceni: "Nos llevamos muy bien y nos divertimos. Es un amor, lo adoro, pero por lo pronto no hay nada más entre nosotros. Somos un equipo y estamos felices así como estamos, hoy lo miro como un amigo".

