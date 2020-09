Flor Torrente tiene Covid: los famosos "estrechos" y quién la reemplaza en el Cantando

Después de algunas horas de circular en redes sociales como un rumor, Ángel De Brito confirmó que Florencia Torrente dio positivo de Covid-19. La hija de Araceli González está aislada -al igual que el resto de su equipo- y no regresará al Cantando 2020 hasta recibir el alta. Quién la reemplaza y la cadena de hisopados que se activó luego de la confirmación de su contagio en La Flia.

"Recibí muchos mensajes preguntando si tengo Covid y sí, tengo Covid. Estoy guardada desde hace un par de días en mi casa. Estoy bien. No tengo ningún síntoma, más que una sensación de alergia y congestión. Esperemos que muy pronto todo vuelva a estar bien", confirmó Flor, desde su cuenta de Instagram.

Si bien estaba previsto que la actriz y cantante participara la semana pasada del ciclo, lo cierto es que su presentación fue pateada por "falta de tiempo". Ahora, deberá ser reemplazada y, tras activar el protocolo sanitario, desde la productora de Marcelo Tinelli confirmaron que será Paula Trápani quien ocupe su lugar.

En efecto, Florencia no concurrió al estudio de grabación, aunque sí mantuvo contacto estrecho Eugenia Gil Rodríguez, la coach de Flor en el certamen. Horas después de que De Brito confirmara el positivo de Torrente, la coach salió a hacer lo propio desde su cuenta de Twitter: "Quiero contarles que yo también di positivo de Covid. Tengo síntomas leves y estoy cumpliendo con el aislamiento y transitando mi recuperación. ¡Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño!".

Además de asistir al equipo de Florencia, Eugenia también trabaja con Jey Mammon y Micaela Viciconte. La novia de Fabián "Poroto" Cubero aclaró en las redes que su hisopado le había dado negativo, lo mismo que hizo Mammón: "Quiero contarles (a quién le importa) que me hisoparon y di negativo. Contarles que no duele nada, no tengan miedo (en la misma línea de cosas importantes). Fuerza amiga, Eugenia. Te quiero mucho. Si todo va bien, el lunes estamos ahí cantando con Carlita (Del Huerto, su partenaire)".