Flor Vigna compartió el video de su hisopado de coronavirus: “Lloro, pero no de dolor”

Días atrás, Andy Kuznetzoff salió al aire por teléfono en su ciclo Perros de la calle, por FM Metro, desde el Sanatorio de la Trinidad, en donde está internado y aislado, y les comunicó a sus compañeros y oyentes que el sábado por la noche comenzó a tener síntomas, por lo que se realizó un hisopado que terminó dándole positivo de COVID-19.

Esto alarmó a los famosos que estuvieron con él en el programa que conduce por la pantalla de Telefe: PH, podemos hablar. El último programa de PH se grabó el miércoles 8 de julio, el cual fue emitido el sábado 11 y contó con la presencia de cuatro invitados: Benito Fernández, Flor Vigna, Romina Malaspina y Christophe Krywonis.

Si bien tanto el presentador como la producción de su programa se contactó con los invitados especiales, salvo por la ex Gran Hermano, ninguno manifestó su preocupación al respecto.

Malaspina se sometió por voluntad propia a un test, que dio negativo, mientras que el diseñador, la actriz y el cocinero habían señalado que solo seguirán cumpliendo la cuarentena estricta que rige en el AMBA.

Pero como Telefe puso a disposición un laboratorio privado para que los invitados del programa fueran testeados, Flor Vigna aceptó realizarse el hisopado y mostró a través de las redes sociales cómo fue el invasivo proceso que terminó dándole "negativo" como resultado.

“Duele, pero no es que lloro por dolor”, escribió, junto al video que le compartió a sus más de cinco millones de seguidores de Instagram.

Al mismo tiempo, la ex campeona del Bailando por un sueño y Combate le agradeció a Telefe y Kuarzo por la buena predisposición. A otro que le dio negativo el testeo fue a Benito Fernández, cuyo resultado compartió con sus poco más de 700 mil seguidores.

“Hola a todos. gracias por preocuparse. Hoy me llegó el resultado del hisopado y del análisis de sangre. Me dio negativo. Estoy bárbaro. Vamos a tener que convivir con esto. Cuídense mucho. Beso grande”, dijo el diseñador de moda en un video que publicó también en Instagram.

Por último y como no presentó síntomas, Christophe Krywonis señaló que no se realizó el hisopado. “Estoy bien y cuidándome como todos. No me hago el hisopado porque no teniendo síntomas del COVID- 19, los doctores me dijeron que no era necesario. Donde manda capitán no manda marinero”, explicó el jurado de Bake Off.