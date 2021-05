Flor Vigna habló de su separación de Nico Occhiato: " La estábamos forzando"

La historia de amor entre Flor Vigna y Nico Occhiato es tan larga como los años que ambos llevan en el medio artístico. Estuvieron de novios durante siete años y tras una dolorosa ruptura, decidieron volver a apostar al amor en medio de la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. Pero durante los últimos días de marzo, a ocho meses de haber anunciado su reconciliación con bombos y platillos, la pareja volvió a anunciar su separación.

En aquella oportunidad, Vigna afirmó: "Éramos más amigos que novios”. En aquel momento, la ex Combate borró las últimas fotos de sus románticas vacaciones en México y también cambió radicalmente de look, de morocha a rubia. “Entre nosotros está todo genial, nos separamos en re buenos términos y es definitivo”, afirmaba semanas atrás, mientras se preparaba para su debut en la pista de La Academia de ShowMatch, el cual ocurrió anoche.

Pero mientras se prepara para conseguir otro título en la pista -ganó el Bailando 2016, el 2017 y quedó segunda, detrás de Occhiato, en 2019- volvió a hablar de su ruptura al contar cómo llevó a cabo su aislamiento: “Por suerte, yo trabajé mucho el año pasado pero gente como vos que venía a full con muchas cosas al mismo tiempo, se frenó de golpe y ese vacío que te queda de tiempo te pega en la cabeza ¿no? Porque te replanteas un montón de cosas”.

En diálogo con Los Ángeles a la mañana, Vigna se sinceró y resaltó que la pandemia fue uno de los motivos que la impulsaron a darle una nueva oportunidad a la relación con Occhiato.“Y bueno, yo volví con mi ex. Nico es lo más pero fue un momento de la cabeza tremendo. Pero a mí me dio tiempo para estar conmigo y me faltaba eso. Me hizo muy bien”, dijo.

Y continuó: "La verdad es que nos conocemos hace 7 años con Nico, por más que algunos años estuvimos separados. Nos queremos un montón pero ya lo estábamos forzando. No podíamos hacer que cada uno sea de la forma del otro. Incluso nos habían ofrecido conducir juntos y por eso tardé tanto en aceptar en La Academia. Nos empezábamos a dar cuenta de que, más allá del cariño, no estaba funcionando la pareja".

Según explicó, la relación llegó a su fin cuando comenzaron a notar que ambos tenían "tiempo e intereses diferentes". "Por ahí a mí me gusta más el compañerismo en la pareja y Nico estaba a full en un momento tal vez un poco más individualista”, concluyó, dando a entender que las propuestas laborales que comenzó a recibir su por entonces pareja y algunas posturas que él habría tomado en aquel momento, terminaron dinamitando la pareja.

Los fanáticos de los influencers se habían sorprendido con esta noticia, ya que se habían ilusionado con la paradisíaca escapada romántica que postearon en sus redes sociales. En aquella oportunidad, la ex bicampeona del Bailando dejó en claro que no hubo una gran pelea ni terceros en discordia, mientras que Occhiato, por su parte, usó su cuenta de Twitter para respaldar los dichos de su ex novia: “No hubo ninguna actitud de Flor que a mí no me gustara", sostuvo.

Y sentenció: "Hay cuestiones personales como puede tener cualquier pareja, pero no busquen malas intenciones entre nosotros porque no las hay. Y lo que dijo Flor en la nota es cierto”. Flor Vigna y Facu Mazzei, una de las parejas favoritas del nuevo certamen, debutaron anoche a la pista de La Academia con el pie derecho: Guillermina Valdés y Pampita les pusieron 10, mientras que Jimena Barón, un poco más exigente, cerró con un 6.