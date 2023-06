Flor Vigna habló sobre la crisis con Luciano Castro: "Sentía presión y no podía con todo"

En octubre del 2021, después de rumores, encuentros y fotos divulgadas, Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron que estaban comenzando una relación amorosa, luego de que ambos se separaran con sus respectivas parejas. En su momento, fue inesperado ya que el actor venía de una larga relación de 11 años con dos hijos junto a Sabrina Rojas y la bailarina, en un romance de más de cinco años con Nicolás Occhiato. Pero, las casualidades de la vida los llevaron a que se separen el mismo año y casi en el mismo momento, por lo cual meses después empezaron su vínculo sentimental.

Cada uno con sus proyectos en mente, apostaron todo por la pareja y, sin convivencia pero acompañándose en cada momento, como demostraron siempre a través de sus redes sociales, llegaron a los dos años de relación. Aun así, no en todo momento fue un mundo de rosas, sino que también debieron atravesar diversas crisis que los llevaron a replantearse hasta si realmente tenían que seguir juntos.

Con distintos planes en mente, Castro enfocado en su trayectoria como actor, en sus hijos y en el gimnasio, mientras que Vigna se lanzó como cantante solista dejando un poco de lado la actuación, el punto de quiebre comenzó, en el momento en que coincidieron en una obra teatral, en donde se dieron cuenta que su vida se cruzaba solamente para los ensayos.

Hace poco más de dos semanas, la bailarina decidió darse de baja de la obra de teatro que iban a protagonizar junto a Luciano Castro, Pablo Rago y Carla Conte, llamada "Divorcio", en la cual fue llamada para reemplazar a Natalie Pérez. Sin embargo, un mes después de ser contratada, la ex Combate decidió renunciar con la excusa de que necesitaba tiempo para dedicarse a su carrera como cantante y no tanto a la actuación.

De esa manera, fue como poco a poco comenzaron a circular los rumores de que realmente estaba existiendo una crisis en la pareja, a tal punto de que no pudieron conectar en un ambiente laboral por lo cual ella decidió abandonar.

Finalmente, en diálogo con el programa Biri Biri, Vigna comentó acerca qué sucedió en esa crisis momentánea que atravesaron y cómo se lo plantearon. “No podía con mi vida, sentía que algo tenía que terminar”, analizó.

Al ser consultada sobre cómo se encuentra la relación en este momento, respondió: “Está todo bien. Yo creo que en una pareja pasan mil millones de cosas. Creo que todo se tergiversó cuando dejé la obra… Y hay que normalizar, yo hace poquito tuve una crisis laboral también. A veces las crisis son de un día”.

En la misma, confesó cuál fue el planteo que se realizaron en el momento en que se plantó la duda de si continuaban o no con el vínculo: “Es normal que con tu pareja hables y redobles la apuesta. Decir ‘¿seguimos? ¿No seguimos?’. "¿Es sano seguir? Bueno, ¿cómo podemos hacer?". Siempre que se plantean esas cosas es con mucho amor. A nosotros nos pasó pero desde un lugar re lindo. No nos estábamos pudiendo ver mucho. Estamos a mil los dos”, expresó.

Sin dudas que lo que abrió la crisis fue su renuncia al teatro y fue por eso por lo cual decidió explicar, que el dejar de lado el proyecto no tuvo que ver firmemente con la pareja, sino más bien con sus ganas de seguir manteniéndose cerca de la música. “Solamente nos veíamos en el teatro y con mucha presión, porque lo que me pasaba a mí con el teatro es que al estar liderando el proyecto de música no estaba pudiendo con todo. No me salía todo”, comentó.

“No podía con mi vida. Sentía que algo tenía que terminar en mi vida, no sabía qué. A veces estás medio mareado en tu vida”, sentenció la ex conductora de “El último pasajero”.

Asimismo, contó sobre qué dinámica le gustaría tener en su noviazgo y de qué manera lo conversaron. “A Lu lo admiro mucho y tenemos una buena charla. A veces cuando uno ama mucho, te encegueces un poco y pensás que tenés que estar todo el tiempo con esa persona. Y me pasó que ayer vi a un amigo, que no lo veía hace como dos meses, y decía ‘qué bueno eso de la amistad, que te podes ver cada tres meses y está todo bien’, en el noviazgo esa licencia no está”, confesó.

“Entonces, lo que hablamos con Lu fue cómo hacer para que nuestra relación tenga que ver con nuestros tiempos, con nuestra etapa, sin pensar que pasa algo personal”, concluyó.