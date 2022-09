Flor Vigna mano a mano con BBN: su primer disco, el apoyo de Lali y el amor con Luciano Castro

Cree en visualizar los deseos, en proyectarlos y trabajar duro para alcanzarlos. Y aunque eso implique dormir poco, Flor Vigna vive su sueño y quiere hacerlo bien despierta.

“Es la primera vez que estoy en un proyecto como productora y me ocupo de varias cosas: desde el vestuario, la logística, la comunicación. En medio de las giras voy componiendo también, pero como es mi sueño lo disfruto mucho por más que esté cansada”, dice la cantante y productora 360, recién regresada de gira y en plena grabación de un primer disco.

“Estuvimos Tucumán y después en San Luis, que nos gustó tanto que vamos a grabar un videoclip allá. Conocimos un grupo de bailarines que les gustó nuestra música y decidimos que estén en nuestro próximo video”, adelantó Vigna en diálogo con BigBang.

-Si bien viajaste con tu equipo de trabajo, antes que eso son tus amigos. ¿Esa convivencia se parece a la de un viaje de egresados?

-Sí, me encanta esa definición. Es muy lindo girar con artistas que uno admira. En esta gira tengo compañeros que conocí en el Bailando, otros que tuvieron el placer de bailar con Cazzu, con Lali. Los admiro mucho, tanto a mis músicos como a los bailarines.

-Venís de cumplir otro sueño: un Luna Park como telonera de Mau y Ricky.

-El Luna Park con ellos fue una de las cosas más lindas que me tocó vivir hasta ahora con la música.

-¿Ellos sugirieron tu nombre? ¿Te dieron algún consejo que abraces fuerte para tu carrera?

-Fue muy lindo porque se nos acercaron a contarnos que nos habían elegido ellos. Mau nos dijo unas muy lindas palabras de por qué teníamos que seguir y todo lo que veía en nuestro arte, nuestro equipo y en nuestro corazón. Fue muy emotivo. Es una familia muy linda todos los Montaner. Y la experiencia en sí, cómo nos recibió el Luna…

-¿Es verdad que tenías una foto tuya pegada en la pared de tu cuarto en el Luna Park?

-Sí, es verdad. Hice un cartel con mi foto en el Luna Park, porque habíamos podido estar el año pasado en la fiesta Plop entonces agarré esa misma foto y la puse en mi cuarto. Porque quería volver a estar ahí y se cumplió el deseo. Yo creo mucho en visualizar.

-Y una vez que se cumplió, ¿Cómo fue vivirlo ya no como espectadora sino como protagonista?

-Muy hermoso. Mi primera vez como protagonista en el Luna fue con la tira Simona y desde que estuve ahí desee poder volver y volver. Lo sigo deseando. Y el cartelito sigue en mi cuarto.

-A cuántos artistas habrás aplaudido desde esas butacas…

-En este momento se me viene a la cabeza Lali. Soy una fiel admiradora de ella. Vi su último Luna Park y me parece una artista increíble.

-Bueno, ella fue de las artistas que te apoyó cuando arrancaste en la música. ¿Te motivó con sus palabras?

-Lali fue muy hermosa. Ella siempre me motiva con sus palabras. Tanto las que me ha dicho a mí como las que escucho que dice en entrevistas. Me parece una gran vocera de los nuevos paradigmas.

-Contaste que hace poco venías trabada o bajoneada con la música, hasta que te llegó la oportunidad del Luna Park. ¿Son etapas?

-Sí, es recontra arriba y abajo todo el tiempo. Nos la pasamos laburando con “Tavito” que es mi mejor amigo y productor musical. Ahora estamos terminando de grabar el disco. Y sí, hay muchas cosas que van pasando en el medio. Es un proyecto de autogestión entonces tenés mucho reme, pero le tengo mucha fe. Creo mucho en nosotros.

-Venís de un viaje a Nueva York, la cuna del arte, con tu pareja Luciano Castro. ¿Sería muy pretencioso pensarte cantando en un lugar así? ¿Ya pegaste foto en tu cuarto de ese viaje, para atraer esa energía?

-Todavía no tengo una foto ahí. Pero sí, me parece pretencioso. Igual me encantaría alguna vez en la vida.

-Ya te probaste como conductora y esta semana debutaste en cine con Miénteme. ¿Cómo fue jugar en primera, con grandes de la actuación como Flor Peña y Benjamín Vicuña?

-El cine me encanta. Fue mi primera participación con un personajito más grande. Porque hasta ahora había hecho de extra o bolos. La película va primera en Argentina, Chile y Uruguay así que eso me tiene muy contenta.

-¿Nos adelantarías algo del próximo single? ¿Se viene otro feat de mujeres?

-Me encantaría. El próximo que sale es sola, pero después se irán enterando de otro feat.