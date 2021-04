Florencia Peña y sus hijos tienen Covid-19: "Los niños no están exentos"

Después de haber contando públicamente que atraviesa un difícil momento personal por la complicada salud de su madre, este domingo a la noche Florencia Peña reveló que tanto ella como sus hijos dieron positivo de Covid-19.

"Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de Covid. Vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo, y que los niños no están exentos", sostuvo en su cuenta de Twitter.

Aunque no habló de cómo se siente, lo cierto es que este domingo la actriz utilizó su cuenta de Instagram para subir contenido a sus stories, donde se la puede ver bien, posando con lentes y disfrutando del buen clima. También aparece en las imágenes su hijo menor, Felipe, quien nació fruto de su relación con Ramiro Ponce de León.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tras haber contado la noticia, este lunes la artista volvió a escribir en su Twitter, donde contó que fue muy criticada por sus seguidores, quienes la acusaron de haber contagiado a sus hijos por salir a trabajar, dado que actualmente se encuentra al frente del programa que sale por las mañanas en Telefe.

"Según lo que leo, mis hijos solo tienen contacto conmigo, por eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran. Y yo soy CULPABLE por ir a trabajar y por NO mandar a mis hijos a la escuela porque soy analfabeta K. Y me contagie porque soy peroncha con sobre. ¿Entendí bien?", preguntó irónica.

Luego, dijo que menos mal que no envió a los chicos a la escuela, porque siendo asintomáticos, podrían haber contagiado a sus compañeros sin saberlo.

"Y menos mal que no los mande a la escuela. Siendo asintomáticos podían contagiar a otrxs sin saberlo. Y la seño del jardín de Felipe dio positivo. Que tengan un buen día", cerró.