FMK, su anécdota con Estani, el primer Luna Park y la exigencia de la música: "Lo vivo al extremo"

Enzo Sauthier, popularmente conocido por su nombre artístico, FMK, brilla con luz propia. Se lo ve tranquilo, feliz y disfrutando del gran momento que atraviesa gracias a su música. Nacido en Necochea, provincia de Buenos Aires. Desde pequeño, siempre tuvo en claro que su camino estaba ligado a la música. "La verdad es que uno, viviendo hoy en día, no toma dimensión y sé que me van a seguir pasando cosas que soñé, pero estando en ese momento no sabía que todo iba a resultar de esta forma", le cuenta este gran compositor argentino, uno de los más influyentes que tiene el país, en una breve charla que tuvo con BigBang.

Enzo comenzó a escribir poesía a los 8 años y un año más tarde participó de un concurso a nivel nacional en el que obtuvo reconocimiento. Esto lo motivó a seguir por el camino artístico, que lo encontraría apenas unos años más tarde creando de la mano del freestyle. Hasta que un día, se atrevió a enfrentar a sus papás y a confesarles que quería abandonar el colegio (estaba en sexto año) para perseguir sus sueños: "La verdad que siempre tuve como esa confianza. Es más, hay una anécdota con Estani (Estanislao de Lera), que es con quien arranqué a hacer música, que la verdad que antes apenas teníamos para compramos comida, nos juntábamos y hacíamos música todo el día", recordó.

No está de más mencionar que FMK es el compositor elegido por grandes artistas nacionales e internacionales. Emilia, María Becerra, Tiago PZK y Aitana, son algunos de los que incluyen en su repertorio las composiciones de FMK, que acumulan millones de reproducciones en cada lanzamiento. Todos ellos, como también Duki, Emilia, Rusherking y el propio Estani, son sus grandes amigos y colegas de profesión. "Y un día, Estani me dice: ´¿qué vas a hacer amigo si no se te da lo de la música?´. Y le digo, ´amigo nosotros sí o sí vamos a vivir de la música. Acordate que en 6 meses vamos a estar viviendo de la música´. Y pasó así", le explicó a este medio.

El pasado 10 de marzo, el artista lanzó su primer álbum, Desde El Espacio, que cuenta con canciones solistas y colaboraciones con artistas como Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Tiago PZK, entre otros, incluido “Prende la Cámara RMX” junto a Mau y Ricky, hit que alcanzó el millón de reproducciones en tan solo 10 horas. "De hecho, justo acabamos de sacar un tema con Estani y siempre recordamos eso, de cuando teníamos mucha hambre de vivir de esto y hoy es un sueño cumplido. Siempre estamos yendo por más y agradecido con la gente y con todo el mundo que nos banca. Pero siempre con la cabeza en alto y las expectativas ahí", sumó Enzo.

FMK se lanzó al mundo de la música de muy joven, con sus sencillos Perdóname y Ahora no, canciones que le permitieron abrirse paso en la escena musical argentina y con las cuales alcanzó millones de reproducciones. Hoy en día continúa reinventándose y buscando nuevos sonidos, de la mano de los artistas más reconocidos del género urbano latino, siendo aclamado y seguido por cada vez más fans. Consultado sobre la gran exigencia que esto conlleva, resaltó: "La verdad que fue un trabajo interno que hice durante mucho tiempo. La gente que me rodea también es parte de ese logro y de tratar de relajarme, de vivir y de entender que esto fue lo que elegí", explicó.

Y continuó: "Estar agradecido con la vida que tengo, de poder vivir de lo que realmente disfruto hacer. La verdad es que no muchas veces me paro a entender en dónde estamos. Es algo que, a veces, me detengo a hablar con Agus, mi mánager. No muchas veces nos detenemos a pensar esto porque estamos haciendo constantemente todo el tiempo y es lo que decía recién, me cuesta dormir bastante porque surgen temas todos los días. Estamos pensando en el Luna Park, estamos pensando en diez mil cosas más lindas para hacer y es una ansiedad linda que tenemos. Por el momento me gusta vivirlo así, al extremo".

Actualmente, FMK se ha convertido en un referente de su generación y de la escena urbana a nivel mundial. En el mejor momento de su carrera, con canciones que baten récords como “Tranquila” que ya superó los 90 millones de visitas, “Yo sé que tu” con 78 millones y “Perdóname” con 47 millones de views, ahora decidió dar el siguiente paso en su carrera, luego de llenar el Movistar Arena con el inicio de “Desde El Espacio Tour 2022”, que lo llevó a recorrer los principales escenarios de Argentina. "Hoy el Luna Park es mi casa ya, a partir de hoy (risas)", sostuvo, entre risas, palpitando lo que será su show el 14 de abril del 2023.

Y ante la pregunta sobre cómo será dicho espectáculo, prometió: "La verdad que toda esa parte recién se está armando y lo que te puedo decir es que lo que nos caracteriza a mi y a mi banda es que cada vez que tocamos en un lugar, ya sea para 10 o para miles de personas, conectamos muy bien para la gente y tratamos de que se lleven un lindo recuerdo. Así que desde el lado emotivo es donde nos vamos a focalizar. Tratar de dar un mensaje más allá de la música. Entonces estamos armando algo muy sarpado que en mi cabeza supera por muchísimo lo que fue el Movistar Arena del año pasado, cuando metimos un Alíen de 17 metros en el Movistar. Esto va a ser una fiesta mucho más grande".

Al final de la breve charla, este medio le preguntó a Enzo se animó a responder la consulta de este medio sobre si la "amistad" que tiene con el resto de los cantantes del género puede convivir tranquilamente con la competencia lógica que genera ser uno de los artistas más escuchados de la actualidad, y la respuesta fue contundente: "Si, obviamente. Es que no sé si es una competencia. A todos nos está yendo bien, estamos disfrutando y como todo, hay momentos en donde uno va a estar más arriba y el otro un poquito menos. Pero la verdad es que todos estamos bien, todos tenemos salud, nos juntamos, nos cagamos de risa y disfrutamos de hacer música".