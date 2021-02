Fotos de cuernos, incómodos tatuajes y terceros en discordia: se separaron Barby Silenzi y El Polaco

Tal y como ocurrió en diciembre del año pasado, una vez más la historia de amor entre Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk y Barby Silenzi habría llegado a su fin en medio de versiones que apuntan a la existencia de una tercera en discordia. “Confirmadísima y definitiva la separación. Veremos si el tiempo nos da la razón. Hablamos con ellos por separado. Hay detalles, hay tercera en discordia y hablé con Barby”, aseguró Mariana Brey en LAM.

Su compañera Andrea Taboada agregó que existía una foto del Polaco durante el fin de semana "haciendo de las suyas" acompañado de otra mujer que no era la mamá de su hija Abril. "Hizo un show en la provincia de Santa Fe, pero después se lo vinculó con una señorita. Me dijo que está separada hace dos o tres días y que ya se mudó a un departamento en Belgrano”, sumó Andrea Taboada, quien habló con Barby y confirmó la separación.

La mujer en cuestión con la que se lo pudo ver al artista tras su show en Santa Fe fue identificada como Milagros Ronchetti. Se trata de una fan santafesina del cantante y empleada de un kiosco 24 horas de 29 años. “Le dicen ‘Mili’, tiene 29 años y trabaja en un kiosco 24 horas de Santa Fe”, contó Cinthia Fernández, mientras mostraban una foto de la joven en el auto del ex concursante de MasterChef Celebrity.

La encargada de publicar la polémica postal en las redes sociales fue la propia Milagros, quien acompaño la selfie junto a El Polaco con la frase: “Tranqui mi copiloto”. “Es una fan desde 2008 y en esa época se podía ver una actitud de fan. Después, ya hay fotos donde se dan un beso. Estas fotos son actuales y serían en el departamento de Milagros. Durante todo el fin de semana nos escribieron sus vecinos y hay fotos de él entrando al edificio", agregaron.

Aparentemente, Milagros "fue a buscarlo" al hotel donde paraba con su banda. “Dato no menor: toda la banda la sigue a ella en Instagram. El Polaco no la sigue y la bloqueó. O sea, es raro. Si es una fan o una amiga no tenés nada que ocultar y no la bloquearías”, sumó Cinthia. Claro está, la reacción de Barby por las fotos del papá de su hija no se hizo esperar y envuelta en mucho dolor aseguró que tendría que haberse "cuidado".

A través de un mensaje que el envió a Taboada, la bailarina afirmó: “Sí, las fotos las vi porque me las mandaron mil personas. Estamos separados hace dos días y para mí implican todo. Pero, bueno, ya está. Tendría que haber sido más cuidadoso y no dejar, por lo menos, que le saquen fotos, para cuidarme un poco a mí. No la conozco, igual estoy separada. No tengo idea, él igual puede hacer su vida tranquilo, estamos separados hace tres días".

Pero lejos de dar el brazo a torcer, El Polaco desmintió estas versiones sobre terceros en discordia, confirmó la separación y aseguró que Milagros es su amiga desde hace 16 años. “Estamos separados desde el jueves". Con respecto a Mili, Es mi amiga hace más de 16 años, no hablen pavadas, no estuve con ella. Y para que sepan, solo sábado y domingo estuve en Santa Fe; jueves y viernes estuve en Rafaela”, confirmó.

Lo cierto es que poco antes de la ruptura, Barby Silenzi y el Polaco habían decidido jurarse "amor eterno" con dos tatuajes íntimos que ambos se hicieron en sus cuerpos, con las iniciales del nombre del otro. Hace apenas un mes, Barby había compartido una foto en Instagram del pequeño tattoo que se hizo a un costado de su cola con las iniciales E, I, C (Ezequiel Iván Cwirkaluk).