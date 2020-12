Fran Delgado, celos y la pool party de Fede Bal: ahora Barby Silenzi se reconcilió con El Polaco

El fin de semana se confirmó la separación de Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk y Barby Silenzi a partir de un polémico audio que Fede Bal le envió al cantante, donde lo invitaba a una fiesta privada con alcohol, pileta y mujeres. "Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen Polaco?”, se lo escucha decir al hijo de Carmen Barbieri en el fragmento que se divulgó el lunes.

Según trascendió, la bailarina le descubrió al artista el audio de WhatsApp de parte del actor y mantuvo una acalorada discusión el pasado miércoles con él, donde el padre de su hija Abril le habría manifestado su deseo de volver a la vida de soltero. En Intrusos, la periodista Paula Varela dio detalles de la supuesta discusión que tuvieron la bailarina y el cantante, que terminó marcando el final de la relación.

"Lo cierto es que ellos tuvieron una conversación donde el Polaco le dijo a Barby: ‘No te amo más, se terminó el amor, quiero que nos separemos’. Ella está enamorada de él y hace todo lo que él quiere. Él subió esta foto a la mañana porque sabía que se iba a hablar del tema y es una foto vieja porque son tomas del día en que armaron el arbolito", contó la panelista de Intrusos.

Y después agregó: "Barby se está mudando a un departamento de Belgrano, que ellos tienen alquilado. Ella se iría ahí porque le pidió varias veces que se vaya y él no se va. A mí me dijeron que es mentiroso, manipulador, no sé si es un mal pibe pero la realidad es que con Barby la relación está siendo tóxica y ella la está pasando mal de verdad”.

Por otra parte, este martes Ángel de Brito reveló que la ruptura se debe a los celos mutuos de la pareja. "El tema principal de esta pelea tiene que ver con los celos, los celos de ambos lados. Pero la discusión empezó por esta foto de Francisco con su hija, la hija de ambos. Era una historia que Barby subió a sus redes para ayudarlo a Francisco a promocionar una marca", contó el conductor de LAM.

Esto, remarcó, habría enfurecido a El Polaco, a quien no le gusta exponer a sus hijos en las redes sociales: "Delgado había puesto un chivo y le pidió, de onda, a Barby que lo ayude porque ella tiene muchos seguidores. Cuando el Polaco ve eso le agarra un ataque de ira, de celos, de calentura. Le escribe, le dice de todo y Barby le explica. Él no vio que abajo había un chivo. El Polaco no entra en razones, viene toda la discusión y la manda a dormir al sillón".

A pesar de esto, el periodista reveló que las peleas e idas y vueltas entre ambos ya venían desde hace varios meses. Por otra parte, Yanina Latorre detalló que el musico le contó a su círculo intimo que fue él quien "echó" a la bailarina de su casa. “Él es muy machista. Pero déjenme agregar algo, si le preguntan al entorno íntimo del Polaco, él les dice que la deja, o que la echó de la casa, porque ella es muy tóxica, muy celosa", sentenció.

La "pool party" que organizó Federico Bal en su casa con amigos fue la gota que rebasó el vaso. “Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener problemas con Telefe ni nada. Vos relajá en eso que mi casa es un bunker… y las chicas que vienen… ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chup… un hue…", se lo escucha decir al actor en otro fragmento.

Y agrega: "Vamos a estar todos del ort… bailando, chupando, haciendo cositas. Vos traete malla, lo que quieras”. A pesar de todo esto, este martes la propia Silenzi decidió confirmar que se reconcilió con el papá de su hija Abril: "Hablé esta mañana con Barby Silenzi, que me dice 'ayer nos reconciliamos. Gracias por preguntarme y perdón porque no puede hacer un móvil. Hablamos todo y me quedo en la casa. Todo bien'", cerró.