Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina, presentó a su hijo recién nacido: “Es un amor intenso”

Desde la noche del domingo, Francisco Benítez vive momentos de emoción, amor, nervios y también, pocas horas de sueño. Es que, además de consagrarse como el campeón de La Voz Argentina, nació Ciro, su primer hijo, fruto de su relación con su novia Rocío.

De hecho, para que no se pusiera nervioso en la previa de la final, su pareja no le comunicó que había comenzado con contracciones cada vez más seguidas. Y recién se enteró del nacimiento, varias horas después del parto y por teléfono.

Hoy brindó un móvil desde Córdoba, donde aún se encuentra internada su pareja y el pequeño en plena recuperación, y Rocío relató en Flor de Equipo: “Yo estaba en Córdoba, había momentos muy duros en donde realmente necesitaba tenerlo al lado, pero siempre lo apoyamos. Se hacía difícil porque él tenía que cumplir con los compromisos del programa”.

Y relató sobre el parto: “Ese día, el domingo era la final de La Voz, y tenía contracciones pero no quería decirle nada a Francisco para no alterarlo ni ponerlo nervioso. Me quede viendo el programa en la casa de él con sus papás. Ese día tuve contracciones. A la noche estaba con dolores porque había tenido un control. A la madrugada después de las emociones juntas entré entre en trabajo de parto. Me internaron a las 5.30 o a las 6 de la mañana”.

La fecha estimada de nacimiento de Ciro era el 16 de septiembre. Pero como sucede con toda madre primeriza, el parto se adelantó: “Yo creo que los nervios lo hicieron nacer. El parto fue cerca de las 10 de la mañana. A Francisco le avisamos cuando ya había nacido, una hora después. Lo llamó la mamá, estábamos en la sala de parto. Minutos después de que nació Ciro. Por suerte fue un parto natural y gracias a Dios salió todo bien y rápido”.

En tanto, Francisco dijo: “Fue todo muy loco para mí. Me enteré que había nacido en Buenos Aires. Me agarraron nervios, desesperación por querer estar acá y conocerlo. Cuando me enteré me estaba preparando para ir a lo de Verónica Lozano. Me llamó mi mamá desde el celular de Rocío. Yo atendí normal y me dice: ‘Soy tu mamá. Nació Ciro´. Me tiró un balde de agua fría”.

Finalmente, relató como fue el momento en que se encontró con su novia y conoció, al fin, a su pequeño hijo: “Me agarraron nervios, es un amor inmenso, no sé cómo explicarlo, es una sensación única”. Y dijo: “Antes del parto estaba tranquilo porque Rocío me fuera que viajara a Buenos Aires porque iba a quedarse al cuidado de mi madre y de mis suegros”.