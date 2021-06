Franco Mercuriali cuestionó el homenaje a Diego, metió "grieta" y Ángela Lerena lo cruzó fuerte

La multitudinaria movida para celebrar el 35 aniversario del segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México de 1986 generó polémica. Por fuera de la inmensa cantidad de gente que se sumó a "gritar por D10s" (tal era la consigna), hubo quienes cuestionaron el homenaje y uno de ellos fue el periodista Franco Mercuriali, quien se hizo eco del fuerte cruce que ocurrió en la Cámara de Diputados de la Nación cuando el diputado Carlos Heller propuso que el Congreso se plegara a la movida popular.

"Imaginate que estén en el quirófano operando y que el médico diga: 'Eh, pará, a las 16.09, el gol de Maradona, el país, el sentimiento'. O que un docente diga: 'Chicos, vamos a dejar la clase de matemática porque tenemos que gritar todos el gol de Maradona de hace 35 años. O un bombero, que suene la sirena y diga: 'Eh, 16.09. Después vamos, primero tenemos que aplaudir, festejar y gritar el gol", cuestionó con insólitos ejemplos el periodista de la señal de noticias TN.

Atenta a las críticas, fue la periodista deportiva de la Televisión Pública y TNT Sports Ángela Lerena quien, desde su cuenta en Twitter, compartió el fragmento del video en el que se escucha el descargo de Mercuriali con una fuerte chicana: "Mamá, ¿quién es un amargo?". "Te contesto como Diego: mi amor por el fútbol y por ese Mundial 'no se mancha'. No me hagas perder el tiempo contestando. Informate primero antes de criticar", respondió el periodista.

Luego, Mercuriali volvió al ruedo y metió la grieta en el cruce: "Fue desubicado interrumpir un debate legislativo para gritar un gol. Hablaba un diputado y querían callarlo para eso. Un delirio. No sabía que eras tan agresiva. Lo que en realidad te molesta es que no sea un periodista militante". Correcta y a la altura, Lerena volvió a recoger el guante y, como quien dice, se la mandó a guardar: "Contame sobre tu amor por el fútbol y por ese Mundial cuando quieras: nunca es perder el tiempo". Aplausos.