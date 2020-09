Fraude en el Cantando 2020: acusan a LaFlia de haber modificado el puntaje de Cande Molfese para salvar a Esmeralda

Anoche se vivió un clima de suma confusión y que despertó la indignación de cientos de fanáticos del Cantando por un sueño: por decisión de Ángel de Brito y de Laurita Fernández, Esmeralda Mitre nuevamente fue salvada del duelo telefónico a pesar de que es, claramente, la participante más floja en lo que va del certamen de canto.

Minutos más tarde, Lizardo Ponce fue elegido por la gente y los eliminados en el ritmo de cuarteto fueron Candelaria Molfese y Fede Salles, una de las mejores parejas en cuestiones vocales que tenía el programa de El Trece.

Los conductores del Cantando 2020 tuvieron que tomar la decisión de salvar a la hija de Bartolomé Mitre, luego de que el jurado -integrado por Moria Casán, Karina La Prinesita, Nacha Guevara y Oscar Mediavilla- no se pusieran de acuerdo a quién salvar.

Pero la eliminación de los talentosos actores despertó un sinfín de críticas: en primer lugar, fueron pocos los que creyeron que Lizardo Ponce, con 1.3 millones de seguidores en Instagram y poco más de 370 mil en Twitter, supere en popularidad a Cande Molfese, cuyo renombre en las redes asciende a 5.3 millones en Instagram y más de un millón de seguidores en Twitter.

En segundo lugar, fueron muchos los que cuestionaron la decisión de De Brito y Fernández de salvar a Esmeralda, quien a base de polémicas y extensas apariciones en la pista, viene ganándose un lugar en la pista.

De hecho, a pesar de llamarse cantante, es la participante que peores notas ha recibido en lo que va del reality. "La producción dijo que había que salvar sí o sí a Lizardo y a Esmeralda porque les sirve para el show, pero Karina y Nacha se pusieron firmes y dijeron que no, y ahí sacaron de la galera esto del desempate de los conductores", denunció este jueves Jorge Rial en Intrusos.

Además, el conductor contó que la decisión de la producción de LaFlia era la de no enfrentar en el duelo telefónico a Esmeralda Mitre y a Lizardo Ponce. "No querían mandar juntos a Lizardo y a Esmeralda, pero sabían que cualquiera de ellos contra la otra chica le ganaban. La orden que bajaba por la cucaracha era salvar a Esmeralda Mitre. Laura no quería poner la cara porque se quemaba, entonces puso más la cara Ángel. Del jurado la única que quería salvar a Esmeralda era Moria y de los conductores Ángel", manifestó el periodista de América TV.

En ese sentido, aseguró que alguien le cambió el puntaje secreto a Karina: "La Princesita puso cara cuando revelaron el voto que ella le había puesto a Cande y Fede. Alguien de la producción habría cambiado el puntaje que ella le puso a esa pareja para que vayan al duelo. Me cuentan que ayer, cuando quedan los que quedan, estaba Esmeralda Mitre y Lizardo Ponce, y son dos de los preferidos de la producción, que les rinden y no quieren que se vayan. Entonces dijeron, ‘chicos, no se puede ir ni Esmeralda ni Lizardo’".

En ese sentido, en Intrusos se animaron a pronosticar que los días de Esmeralda en el Cantando 2020 estarían contados: "No se si va a estar en el Cantando a principios de octubre”. “La orden que se bajó ayer fue, al jurado primero, fue ‘hay que salvar a Esmeralda Mitre’, porque si iba al teléfono corría peligro. Esa es la orden que le llega a los cuatro miembros del jurado. Nacho Guevara, Oscar Mediavilla y Karina dicen que no, bajo ningún punto de vista. Pero Moria Casán está de acuerdo, no tenía problema”, siguió contando el conductor.

Y siguió: "La Princesita, que era la vocera, dijo que había un empate, pero no había un empate. Se revelaron pero hasta ahí, le dijeron que no a la orden, pero después no siguieron lo que verdaderamente querían. Alguien habría manipulado el número que puso La Princesita para desfavorecer, y mandar abajo del camión a Cande y a Fede”.Esta denuncia de parte de Rial se suma a la hecha días atrás, cuando el periodista afirmó que algunos miembros del jurado recibían sobornos de parte de algunos participantes y por eso en ciertas oportunidades eran tan benévolos con sus devoluciones.

Principalmente se apuntó contra Floppy Tesouro, Moria Casán y Lola Latorre. Al parecer, Floppy y Moria comparten representante y por eso tiene cierta compasión con la creadora de "Ojo por Ojo" al momento de puntuar. Y en cuanto a Lolita, se dijo que Yanina le pagaría a La One para que no se tan dura con su hija. Cabe destacar que la hija de Diego Latorre y su compañero, Lucas Spadafora, integran la lista de los más "flojitos" del certamen junto a Esmeralda y Lizardo en cuanto al canto dentro del show se refiere.