Fraude en Showmatch: gravísima denuncia (con pruebas) de la "Princesita", después de su eliminación

Gravísima denuncia por fraude en Showmatch. Karina "La Princesita" fue eliminada el viernes del certamen de baile de Marcelo Tinelli. Pese a que era una de las candidatas para avanzar a la final -que ya tiene a Flor Vigna como clasificada-, la cantante se quedó afuera del programa tras enfrentarse contra Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña. Aunque durante el programa se mostró respetuosa y un poco triste por la decisión del público, lo cierto es que horas después usó su cuenta de Twitter para sembrar dudas con respecto a una posible manipulación en los votos.

El sistema de votación del certamen es a través de mensaje de texto. Sin embargo, no fueron pocos los fans de la cantante que quisieron votar y recibieron una llamativa respuesta: "La votación está cerrada". Atenta a los comentarios que recibió, la "Princesita" comenzó a compartir las capturas que le enviaban y deslizó cierto palito a la producción del certamen por la respuesta que habría recibido por parte del "Chato" Prada.

"Nos pasó a todos que no entraron los votos a mí. Tuvimos mala suerte", disparó, al tiempo que sumó: "A todos nos pasó. Según el visto de Prada, las líneas estaban colapsadas, por eso los votos a mí no entraban. Me cansé de recibir mensajes de votaciones que no entraron".

Atenta a la repercusión que causaron sus mensajes en las redes, la cantante tomó una vez más la posta y ratificó su postura: "Perdón por ser sincera"

La pasé muy bien durante todo el certamen. Deseo lo mejor a Nico, Flor, Jazmín, Flor Vigna y Facu, que lo adoro. Las dos Flor son (fuego). Lo mío de los votos no tiene nada que ver con ellos. Quiero dejarlo en claro. Me encantan los cuatro.

Pero anoche me llamaban avisándome que mis votos no entraban. Lejos de creerlo, hice lo mismo para comprobar y sí. Lo hablé con el Chato, me explicó que colapsaban; pero mandamos baila Nico y entró. Y eso a cualquiera le generaría una cierta decepción. Perdón por ser sincera.

Me generó cierta decepción. Perdón por ser sincera"

Luego, entro a agradecer por redes y me encuentro con cientos de mensajes quejándose de lo mismo, mandándome capturas y videos como prueba de esto. Hoy ya más tranquila aclaro que seguramente perdíamos igual aunque entren los votos. Pero te deja un sabor amargo, nada más.

De todas maneras, es una producción del carajo; el trato ahí adentro fue excepcional. Fui muy feliz lo que duró el programa. Y entré pensando que iba a ser duro y en realidad fue hermoso haber estado este año. Todo el staff ahí adentro es maravilloso. Sin palabras.

Después de intercambiar algunos mensajes más con seguidores y detractores, la cantante intentó ponerle un punto final a la polémica: "Tema terminado para mí. Ayer hice dos shows hermosos. Gracias a toda la gente que nos recibió.Y hoy sigo con tres shows más". Sin embargo, no se pudo contener al leer el siguiente mensaje de un fan: "Te bancaba mucho, pero no puedo creer que digas que no ganaste porque no entraban los votos. Justamente de vos no lo pensé nunca".

"¿Dónde dije eso? ¡No! Para nada. El problema no fue el resultado, que seguramente hubiera sido el mismo; sino queno puedo negar que me dio pena lo que pasó con los votos. Fueron muchos acá en el interior y hasta a mí que me auto voté", cerró.