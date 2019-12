Fraude en Showmatch: las otras denuncias por "arreglos" contra el Bailando por un sueño

El viernes se disputó la última semifinal del Bailando por un sueño que terminó en manos de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, los cuales vencieron en el duelo telefónico a Karina “La Princesita” y Emiliano Buitrago y disputarán esta noche la gran final ante Flor Vigna y Facu Mazzei.

Pero lejos de haber disfrutado su instancia en el certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli, la cantante de cumbia no lo dudó y a través de las redes sociales denunció haber sido víctima de fraude en Showmatch, asegurando que los votos habían sido manipulados a favor del ex Combate para que la final se la disputarán entre los ex novios.

Cabe destacar que Vigna y Occhiato se conocieron en el programa Combate y desde entonces mantuvieron una relación amorosa que finalizó este 2019, después de cinco años, cuando ambos anunciaron la ruptura. Desde entonces, Vigna mantiene un affaire con Mati Napp, su coach, mientras que Occhiato no oficializó ninguna relación después de la bailarina.

El sistema de votación del certamen es a través de mensaje de texto. Sin embargo, no fueron pocos los fans de la cantante que quisieron votar y recibieron una llamativa respuesta: "La votación está cerrada". Atenta a los comentarios que recibió, la "Princesita" comenzó a compartir las capturas que le enviaban sus seguidores con los “llamativos” problemas para votar.

Según la producción de LaFlia, las líneas estaban colapsadas. “Por eso los votos a mí no entraban. Me cansé de recibir mensajes de votaciones que no entraron. Me encuentro con cientos de mensajes quejándose de lo mismo, mandándome capturas y videos como prueba de esto”, escribió Karina, muy molesta, a través de su cuenta de twitter.

Pero Karina no es la única en denunciar que hubo “fraude” en las instancias decisivas del certamen de Baile en los últimos años. Y BigBang elaboró una lista de los últimos casos.

Final de 2016: los fans de El Polaco denunciaron fraude

Pedro Alfonso tuvo su gran noche el 19 de diciembre de 2016 y, junto a Florencia Vigna, superaron a "El Polaco" y Barby Silenzi con el 51,97 por ciento de los votos, consagrándose campeón del Bailando por un Sueño por primera vez en su vida. Pero en aquella oportunidad aparecieron los fanáticos enojados por el resultado final.

Pedro siempre fue "marcado" por la gente. Antes de ganar el certamen de aquel año, estuvo en tres ediciones del Bailando (2011,2012 y 2014) y en todas había llegado a instancias finales. A pesar de que todos decían que iba a ser el ganador por su amistad con Marcelo Tinelli, el "Chato" Prada y Fede Hoppe, el productor siempre terminaba perdiendo.

En 2016, antes de que el conductor del Bailando abriera el sobre, muchos seguidores del cantante aseguraban que iba a ganar el productor porque "es amigo del dueño del programa". Una vez que Tinelli abrió el sobre y nombró a Pedro el gran ganador de la noche, los fanáticos de "El Polaco" "estallaron" de ira y se descargaron por Twitter.

ACOMODADOS!! Esos premios eran del polaco y barbie !!! https://t.co/cFGn6I3mW6 — ☄️ (@barbara_176a) December 20, 2016

En aquella oportunidad, tal y como ocurrió con La Princesita, los fanáticos de El Polaco advirtieron que no habían podido votar porque sus mensajes salían “rechazados”. Claro está, como Marcelo ya se veía venir los reclamos de algunos fanáticos, antes de nombrar a los ganadores dijo: "En este país, si no creemos en las elecciones nacionales ¿por qué la gente va a creer en un programa de televisión, en una votación? En este país no se cree en nada. Yo sigo creyendo en las instituciones en la votación y en este programa. Entiendo que hay mucha gente que no cree. Lo adelanto porque siempre pasa lo mismo. Seguramente va a haber alguno que no le va a gustar".

Flor de la V, Carmen y el "arreglo" que eliminó a Fede Bal en 2016

Florencia de la V no se perdió la primera semifinal del Bailando por un Sueño entre Federico Bal y "El Polaco" en 2016. La actriz acompañó a Carmen Barbieri y juntas vieron desde una parrilla de Palermo cómo el último campeón del certamen en aquel momento era eliminado.

Tras conocerse el resultado final de la votación telefónica, donde el cantante ganó y se clasificó a la final con el 50, 25 por ciento de los votos, Flor "explotó de ira". La actriz abrió su Twitter y se encargó de "destrozar" a la producción de –en ese momento- Ideas del Sur: "Se le vieron los hilos. Siempre arreglado, desde el día uno. Son patéticos", comenzó.

Como si su primer comentario no hubiese sido "lapidario", la ex conductora de La Pelu continuó con su "catarata de tweets": "Nada me sorprende. Más arreglado es imposible. Ahora sí tienen la final que querían", manifestó enfurecida. Barbieri tampoco se tomó muy bien la eliminación de su hijo. Menos directa, pero igual de contundente, la capocómica aprovechó el tweet catártico de Flor en el que denuncia una "final arreglada" y le dio al botón de retuit.

Sol Pérez fue eliminada del Bailando y denunció un fraude en 2018

El 10 de diciembre del año pasado se vivió un clima de mucha tensión cuando Marcelo Tinelli confirmó lo que Sol Pérez había dado a conocer durante el programa que conducía Marcelo Polino en aquel entonces, Los Especialistas del show. La ex Chica del clima decidió no estar en la sentencia del Bailando por un sueño e ir directamente al duelo telefónico para poder conducir los Martin Fierro Digital. Finalmente fue eliminada por el público.

No importa. Parece que se olvidan todo el maltrato que yo sufrí, estuve al borde de renunciar y a mi nadie ma pidió perdón, hasta con mi familia se metieron ahí. https://t.co/APk3SMLxKe — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) December 11, 2018

Esta decisión despertó el enojo del conductor de Showmatch, quien aseguró que Sol había llegado a convertirse en panelista y conductora de eventos y programas gracias a que fue parte del certamen de baile que se emite por El Trece. "Yo creo que cuando uno llega a la conducción de diferentes lugares es por haber estado en otros”, señaló Tinelli.

Y agregó: “Lamentablemente está conduciendo la gala de los Martín Fierro Digitales y esta tarde dijo ‘para mí se terminó un ciclo, es un privilegio que me pongan en mi rol de conductora’. También es un privilegio para ella estar acá después de su trabajo en los medios. Para muchos es tocar el cielo con las manos, para muchos en esta profesión”.

Hoy quedo claro lo injusto que es el programa de Marcelo Tinelli, porque @SolPerez decidió no ir al programa la eliminan.. En momentos los votos para ella NO ENTRABAN! Sol vos ya sos una campeona por todo lo que lograste sin ayuda de nadie! — Rayitos De Sol Perez (@RayitosDePerez) December 11, 2018

Lo cierto es que Sol Pérez no se quedó callada y a través de las redes sociales aseguró que en el Bailando hubo una suerte de complot o fraude en su contra. Y es que la modelo compartió en su cuenta de Twitter diferentes capturas que le iban mandando sus seguidores, en las que se podía ver como los votos a favor de su permanencia en el certamen revotaban.

Cabe destacar que en el final del programa, Tinelli reveló la votación del público, que de manera inusual optó por María del Cerro y Facundo Mazzei con casi el 70 por ciento de los votos en lugar de Sol. “No importa. Parece que se olvidan todo el maltrato que yo sufrí, estuve al borde de renunciar y a mí nadie me pidió perdón, hasta con mi familia se metieron ahí”, disparó, furiosa.

¿Crónica de una final arreglada? Polémica por la relación de Jimena Barón y las hijas de Tinelli

El 18 de diciembre se conoció cual era la pareja que se iba a enfrentar a los instagramers, Sofi Morandi y Julián Serrano, el año pasado. Fueron, ni más ni menos, que Jimena Barón junto a Mauro Caiazza. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. En las redes sociales se multiplicaban los mensajes de los seguidores de Showmatch denunciando fraude en la elección, que terminó en 58,42 % para Jimena y Mauro y 41,58 para Mery del Cerro y Facu Mazzei.

Floooor, nos re cagaron y lo sabes :(

Pero estoy orgullosa igual de vos por todo lo que lograste aunque triste porque acabaron con un sueño, al fin y al cabo la copa esa no es nada FRAUDE EN SHOWMATCH — HOY NO SE MIRA SHOWMATCH (@R0MI_tp3) December 19, 2018

Se deschaban solitxs jajaja



FRAUDE EN SHOWMATCH pic.twitter.com/icLCHPCu0i — E J E R C I T O R (@EjercitosRojo) December 19, 2018

Estoy llorando de la bronca. Hace un mes mas o menos que estoy sin laburo, no sé como voy a hacer para recuperar todo lo que gasté en éstos CINCO telefonos.



FRAUDE EN SHOWMATCH — ᴠɪᴄᴛᴏʀɪᴀ,, (@swhiddlesbatch) December 19, 2018

La polémica se dio porque para muchos usuarios Jimena Barón fue favorecida por la conocida amistad que tiene con las hijas de Marcelo Tinelli, el conductor del certamen de El Trece. Obviamente al conocer la definición, Jimena se largó a llorar y se abrazó con su coach y los integrantes de su sueño.

No gana el que quieren y dicen que hay fraude 😂 son geniales — micaela tinelli (@mica_tinelli) December 19, 2018

En aquella ocasión, todo se originó por un mensaje en Twitter de Micaela Tinelli, la hija del conductor, que festejó en las redes el pase a la final de Barón antes de que esto ocurriera. Luego, al ver la repercusión de su tuit, publicó otro mensaje en el que rechazaba las acusaciones de fraude: "No gana el que quiere y denuncian fraude, son geniales".